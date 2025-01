Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 janvier 2025

Explosion à Cotonou - Le ministre de l'Intérieur donne des instructions de sécurité

Le 11 janvier, aux alentours de 14 heures, une violente explosion a secoué le quartier Ayélawadjèl, situé dans le troisième arrondissement de Cotonou. Face à cet incident, les équipes de l’Agence béninoise de Protection civile (ABPC) se sont rapidement mobilisées pour maîtriser la situation et limiter les dégâts.

Selon un communiqué officiel publié par le gouvernement béninois via sa page Meta (anciennement Facebook), l'explosion s'est produite dans un immeuble servant à la fois de logement et d’entrepôt de produits dangereux, notamment du sulfate d’aluminium. Ce sinistre a causé des pertes en vies humaines, des blessures par intoxication, des dégâts matériels importants et des risques évidents de pollution environnementale. (Source allAfrica)

RCA : la Fédération centrafricaine de football conteste la désignation de Rigobert Song

Dans un communiqué en date du 14 janvier 2025, l’instance faitière du football national de la RCA dénonce le caractère unilatéral de la nomination de Rigobert Song comme manager sélectionneur.

La Fédération centrafricaine de football déclare n’avoir pas été associée ni consultée lors du processus de désignation de nouveaux entraineurs de la sélection nationale de football A. Dans un communiqué signé du secrétaire général, la fédération « ne se reconnait pas dans cette décision unilatérale contraire aux dispositions en vigueur », lesquelles prévoient que « les décisions concernant le recrutement des membres des structures d’encadrement doivent être doivent rester parmi les droits et compétences réservés uniquement au comité exécutif des fédérations », peut-on lire. (Source Journal du Cameroun)

Sénégal : Ousmane Sonko avertit d'une crise financière alarmante

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a récemment reçu le tout dernier rapport de la Cour des comptes et a qualifié la situation financière du pays de « catastrophique ».

Lors d'une rencontre avec des Sénégalais en Mauritanie, il a indiqué que les citoyens réaliseraient bientôt l'ampleur des difficultés économiques dans lesquelles le Sénégal a été plongé sous l'ancien régime. Sonko a précisé que le rapport révélateur mettra en lumière les graves problèmes financiers auxquels le pays fait face. (Source africanews)

Congo : la drépanocytose touche près de 25% de la population

Dans le cadre du projet DrépAction, l’organisation non gouvernementale dénommée « Serment universel », a organisé dans la capitale congolaise un atelier de sensibilisation sur la drépanocytose. Financé par l’ambassade de France au Congo, l’atelier a regroupé des médiateurs venus des différents arrondissements de Brazzaville.

Ce séminaire avait pour objectif de sensibiliser les jeunes en âge de procréer par le biais des médiateurs lors de l’exercice de leur profession. Il a également été demandé à ces jeunes de faire le test prénuptial de la drépanocytose avant de se mettre en couple. (Source Journal de Brazza)

Au Niger, le Jnim dément avoir enlevé la ressortissante autrichienne

Installée depuis trois décennies au Niger, Eva Gretzmacher a été kidnappée à Agadez, dans le nord du pays. Selon des médias locaux, des hommes armés ont fait irruption à son domicile avant de l’emmener en voiture.

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) dément catégoriquement tout lien avec l’enlèvement d’Eva Gretzmacher à Agadez, au Niger, le 11 janvier dernier. Le 13 janvier, le groupe terroriste affilié à Al-Qaida a publié un communiqué via son organe de presse Az-Zallaqa, dans lequel il nie avoir joué un rôle dans le kidnapping de l’Autrichienne de 73 ans. Les recherches se poursuivent pour tenter de la retrouver. (Source Jeune Afrique)

Mali : le gouvernement saisit les stocks d’or de Barrick Gold

Le gouvernement malien a entamé l’exécution d’une ordonnance provisoire de saisie des stocks d’or sur le site minier de Loulo-Gounkoto, exploité par la multinationale canadienne Barrick Gold.

Le samedi 11 janvier, un hélicoptère spécialement dépêché par les autorités a récupéré une partie des stocks d’or sur le site, situé à l’ouest du pays, selon les affirmations de RFI. Dans une communication interne, Barrick Gold a confirmé le début de l’application de l’ordonnance sans préciser la quantité d’or saisie. Toutefois, des sources industrielles, dont l’agence Reuters, estiment que près de trois tonnes, d’une valeur d’environ 245 millions de dollars, ont été confisquées. (Source beninwebtv)

La CAF reporte le CHAN TotalEnergies à août 2025

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce mardi 14 janvier 2025 le report du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) TotalEnergies 2024, initialement prévu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, à août 2025.

Le report du CHAN TotalEnergies 2024, par la CAF, jusqu’en août 2025, s’explique par la nécessité de finaliser les infrastructures essentielles à l’accueil de cet événement majeur. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans les trois pays (Kenya, en Tanzanie et en Ouganda), des défis subsistent dans la construction et la modernisation des stades, des terrains d’entraînement, des hôtels et d’autres installations. (Source apanews)

En Côte d’Ivoire, des étudiants sommés de rendre leur chambre universitaire malgré leur handicap

Alors que les autorités veulent libérer les logements illégalement occupés, les étudiants en situation de handicap refusent de s’exécuter, arguant que les critères d’âge ne devraient pas leur être appliqués.

Helena Biaka a vécu une bien mauvaise surprise, lundi 6 janvier, en rentrant de cours. Cette étudiante ivoirienne de 32 ans en master d’anthropologie, qui vit avec un handicap moteur, a retrouvé sa chambre du campus de l’université Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan, condamnée. « J’ai réussi à récupérer l’accès en expliquant ma situation auprès d’un employé, mais je ne sais pas jusqu’à quand », relate-t-elle, désemparée. (Source Lemonde Afrique)

Manifestation contre le pouvoir au 14e anniversaire de la Révolution tunisienne

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés mardi à Tunis pour réclamer la libération de figures de l'opposition au président Kais Saied, au 14ème anniversaire de la Révolution de 2011 et de la chute du dictateur Ben Ali, selon des journalistes de l'AFP.

A l'appel du Front de salut national (FSN), principale coalition de l'opposition dont fait partie le parti islamo-conservateur Ennahdha, bête noire de Kais Saied, les manifestants ont exprimé leur colère face à "la répression" des opposants. "Libertés ! magistrature aux ordres !", "Fidèles au sang des martyrs" de la Révolution du 14 janvier 2011, scandaient les protestataires, encadrés par un important dispositif policier. (Source VOA Afrique)

Gabon : la Banque mondiale a suspendu ses décaissements en raison d'arriérés de dettes

Les autorités gabonaises le confirment officiellement. La Banque mondiale a suspendu ses décaissements en raison d'arriérés de dettes. C'est le ministère des Comptes publics qui en fait état dans un communiqué publié lundi soir. C'est la deuxième fois en un an que l'institution suspend son aide.

Ces arriérés de dette s'élèvent à 17 milliards de francs CFA, soit près de 26 millions d'euros à la date du 10 janvier. Une situation qui s'explique par différents facteurs, communique le ministère. (Source RFI)