Ethiopie: Le ratio dette/PIB du pays a baissé à 13,7 %

Addis Abeba — La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a annoncé que le ratio dette/PIB de l'Éthiopie avait baissé à 13,7 % suite à la mise en oeuvre de la réforme économique globale.

Dans son exposé sur les réalisations de la réforme macroéconomique et les prochains efforts, la ministre a noté que le gouvernement a mis en oeuvre de nouvelles perspectives de politique économique et sociale pour résoudre les problèmes systématiques et structurels.

La nouvelle perspective politique se concentre sur une approche multisectorielle et donne la priorité à la réponse à une part équitable des citoyens en mettant en oeuvre un système inclusif, a-t-elle ajouté.

Selon Fitsum, la priorité a été donnée à l'agriculture, à l'industrie manufacturière, à l'exploitation minière, au tourisme et à l'économie numérique pour les faire contribuer de manière égale au développement et corriger le déséquilibre des acteurs économiques.

Ainsi, un transfert du rôle de premier plan du gouvernement dans l'économie au secteur privé a été affecté.

Au cours de la mise en oeuvre de la première phase de la réforme économique locale, des réformes à grande échelle ont été menées pour moderniser l'économie et l'ouvrir à la concurrence, a-t-elle souligné.

Pour y parvenir, le pays a abrogé et mis en oeuvre plus de 80 lois, le Code de commerce et la Proclamation sur l'investissement, a déclaré la ministre, ajoutant que la mise en oeuvre de la réforme a amélioré l'environnement des services, des affaires et des investissements et a fait de l'économie numérique une réalité.

En plus de rendre les entreprises publiques productives et rentables, de grandes entreprises telles qu'Ethiotelecom qui ont été fermées au secteur privé pendant des années sont ouvertes conformément à la nouvelle perspective politique, a expliqué Fitsum.

Après la réforme, des résultats encourageants ont été enregistrés en termes d'augmentation des recettes publiques de plusieurs fois par rapport au passé en ajustant les dépenses, en améliorant la mise en oeuvre et la performance des projets basés sur la recherche et en transférant les subventions à l'objectif prévu.

Le développement de l'Éthiopie a été financé par un lourd fardeau de la dette, a déclaré la ministre, ajoutant que diverses activités ont été menées pour rectifier cette tendance au cours des six dernières années.

En outre, elle a révélé que le ratio actuel de la dette par rapport au PIB de l'Éthiopie est tombé à 13,7 %, rappelant que ce ratio était supérieur à 30 % avant la réforme.

La réforme macroéconomique globale mise en oeuvre depuis juillet 2024 a également enregistré des réalisations significatives, notamment dans des domaines tels que la gestion des changes, les recettes et les recettes d'exportation, entre autres, a-t-elle indiqué.