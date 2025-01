Soudan: Célébrations populaires spontanées dans les quartiers de Wad Medani pour expmrimer leur joie de sa libération

Wad Medani — Les quartiers de la ville orientale de Wad Madani ont organisé des célébrations populaires spontanées dans les rues, les places et les terrains dès les premiers instants de l'annonce de la défaite de la milice FSR.

Les citoyens ont acclamé à haute voix la victoire obtenue et l'expulsion des meurtriers et des voleurs des mercenaires de la milice terroriste de soutien rapide-FSR. Les citoyens ont exprimé leur fierté envers les hommes courageux et les lions des forces armées qui ont sacrifié pour la fierté et la dignité de la patrie et du citoyen. Ils ont souligné que les forces armées ont enseigné la milice une bonne leçon sur le terrain.

Ils ont souligné que FSR est une milice terroriste qui cible les civils, et leurs biens, en tuant des citoyens sans défense et en pillant leurs maisons, leurs familles et leurs enfants, même les récoltes et les subventions ont été détruits tout au long de la période de 13 mois pendant laquelle les milices FSR étaient perchés sur la poitrine de l'être humain paisible de l'état de Gezira.

Les manifestants ont renouvelé leur détermination à poursuivre le processus de production pour garantir la nourriture à toute la population soudanaise et à reconstruire tout ce qui a été ravagé et profané par les mains des traîtres et des mercenaires membres des milices terroristes FSR.

Les citoyens ont exprimé leur fierté du suivi et du soutien continus des hauts dirigeants de l'État jusqu'à la libération de la ville de Wad Madani.