Khartoum — Le gouverneur de l'etat de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza a demandé la représentante du Haut-Commissaire pour les réfugiés au Soudan, Christine Hamburg à l'application des lois et conventions internationales envers les réfugiés dans l'État de Khartoum en les plaçant dans des camps spécifiques, comme cela est courant dans tous les pays qui accueillent des réfugiés.

Le gouverneur de Khartoum a déclaré que certains des réfugiés avaient rejoint les milices rebelles et commis des crimes contre l'État et les citoyens. C'est pourquoi l'État de Khartoum a exigé leur expulsion et ils ont eu un délai de deux semaines pour partir afin de préserver leur vie.

Le gouverneur a ajouté qu'habituellement lorsqu'une guerre éclate dans un pays, les étrangers partent, mais les étrangers ne quittent pas Khartoum et le gouverneur a exigé qu'un site leur soit attribué en dehors de l'État sous la supervision de la HCR.

Le Directeur Général du Ministère du Développement Social M.Siddig Ferrini a déclaré que les réfugiés partagent désormais la nourriture et les services avec les citoyens, et il a posé des questions sur le rôle du HCR dans le soutien aux "Takaya - Cuisine Sociétale" qui fournissent de la nourriture, en référence à la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies selon laquelle les "Takaya" jouent un rôle important pour nourrir les citoyens.

Alors que le commissaire à l'aide humanitaire de l'état de Khartoum M. Khaled Abdel Rahim a appelé le Haut-commissariat à mettre en oeuvre ses promesses précédentes de fournir une aide alimentaire aux personnes déplacées, il a ajouté : Cette promesse a mis du temps, mais ce n'est que des promesses qui n'ont pas été mises en oeuvre.

La représentante du HCR au Soudan, Christine Hamburg, a déclaré que malgré les conditions de guerre, le Soudan accueille toujours un grand nombre de réfugiés, estimés à 900 000. Elle a déclaré : « Nous aspirons à ouvrir un bureau du HCR dans l'État de Khartoum pour obtenir le financement aux programmes et activités qui soutiennent les réfugiés et les personnes déplacées et les protègent en coopération avec le Programme Alimentaire Mondial-PAM » . Elle a ajouté que la visite vise à se renseigner sur les conditions des réfugiés et à discuter des solutions proposées avec les autorités de l'État./ OSM