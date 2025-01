Soudan: Réceptions massives à l'aéroport de Port-Soudan pour le président du Conseil de souveraineté à son retour de sa tournée africaine

Port Soudan — De grandes foules représentant tous les États du Soudan et des délégations populaires et officielles se sont rassemblés mardi après-midi devant l'aéroport de Port-Soudan pour recevoir le président du Conseil de souveraineté et Commandant en chef des Forces armées le général Abdel Fattah , tout en célébrant et félicitant les victoires des forces armées et la récupération de la ville Wad Medani.

Ils l'ont accueillit avec des acclamations de victoire et agitant des drapeaux de joie face aux victoires des forces armées dans les différents axes.

Le long de la route menant à l'entrée de la ville et jusqu'au quartier Transit, de nombreux citoyens arrivés tôt se sont alignés sur les routes principales de Port-Sudan, où des jeunes, des femmes et des enfants se sont rassemblés, brandissant des drapeaux et leurs voix s'élevant comme le convoi du Président du Conseil de Souveraineté passe devant leurs yeux , chantant: "Une Armée, Un Peuple" dans un tableau qui reflète la cohésion de l'armée et du peuple, Il exprime le renforcement de l'esprit d'unité et de loyauté nationale.

La ville de Port-Soudan, capitale de l'État de la Mer Rouge, a été décorée de banderoles de bienvenue exprimant la solidarité de l'armée et du peuple lors de la bataille de Karama.

Un grand nombre de citoyens ont fait la queue tôt sur les bords des grandes autoroutes, et ils hissent des drapeaux y exprimant leur joie face aux victoires des forces armées et à la défaite de la milice Forces de Soutien Rapide-FSR à WAd Medani.

Ils ont affirmé leur soutien aux Forces Armées Soudanaises dans la bataille pour la Dignité qu'elles mènent contre la milice FSR.