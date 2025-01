Port Soudan — Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a exprimé sa volonté de contribuer aux programmes de relance économique au Soudan, selon le plan de programme de l'année 2025, qui est déterminé par un certain nombre de programmes et d'activités, dont les plus importants sont la consolidation de la paix et l'état de droit, l'attention à la santé et à l'environnement et à l'accès à l'énergie.

Dr Jibril Ibrahim, Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim a souligné que les priorités du pays représentées dans les secteurs vitaux de l'eau, de la santé, de l'éducation, de la santé environnementale et du développement agricole, et se concentre sur l'autonomisation des sociétés et la fermeté face à la guerre, en rétablissant le flux de moyens de subsistance durables et d'opportunités d'emploi et les projets de génération de revenus.

Au cours de sa rencontre mardi avec Luca Renda, le représentant résident du PNUD au Soudan, le ministre a exprimé l'espoir que le PNUP aidera le Soudan à résoudre les problèmes de changement climatique et de son impact sur l'environnement, l'accès à des énergies propres, l'utilisation de l'énergie solaire dans les stations d'eau potable dans un certain nombre d'États et de prêter attention à la sécurité alimentaire.

Soulignant les opportunités disponibles dans le projet Delta Tokar (la Mer Rouge) et la nécessité de le réhabiliter pour contribuer à la construction de la sécurité alimentaire et au développement agricole et à la sécurité économique, tout en appelant le PNUP à renforcer les efforts de la reconstruction d'après-guerre, purifier et stériliser les villes et les préparer pour le retour des citoyens.

Pour sa part, Mme. Luca Renda s'est dite prête à coordonner avec le gouvernement la volonté de fournir une aide conformément à son plan pour l'année en cours pour attirer des financements externes, une assistance technique, le renforcement des capacités et la formation; Elle a indiqué que le PNUP a mis en oeuvre des projets au Soudan d'une valeur de 44 millions de dollars au cours de la dernière année 2024, prévoyant une augmentation du financement pour l'année en cours à environ 55,5 millions de dollars;

Elle a souligné l'intérêt du programme à soutenir les petits producteurs, à réduire la pauvreté, à réhabiliter les infrastructures et à financer le développement rural en tirant parti des fenêtres de financement disponibles à la Banque Mondiale et à la Banque Africaine de Développement, en coordination avec d'autres agences des Nations Unies, et en offrant la possibilité de bénéficier d'une assistance technique de différents pays.