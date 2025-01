Tunisie: 10e édition des Journées Musicales de Carthage - JMC Pro - De belles opportunités à saisir

Au menu aussi des masterclass sur le management d'artistes avec Lara Khoury, des solutions digitales pour l'appui aux artistes avec Celine Hitti et une belle occasion de s'ouvrir sur la musique napolitaine avec l'intervention de Marcello Squillante.

«Plus qu'un festival, les Journées musicales de Carthage constituent une plateforme dédiée aux musiques nouvelles et autres propositions innovantes qui, depuis leur lancement, sont devenues un réel tremplin pour les jeunes artistes et un rendez-vous très attendu dans la région», affirme Imed Alibi, conseiller artistique des JMC. Le festival, dont la 10e édition se tiendra du 18 janvier au 24 février 2025, promet des moments de qualité côté concerts et showcases, mais aussi des rencontres, des ateliers et des occasions de réseautage profession- nel, de quoi donner un coup de pouce aux parcours des artistes.

Concernant ce dernier volet, nommé JMC Pro, le comité directeur y a inclus des invités de marque entre pro- moteurs culturels, tourneurs, directeurs de festivals et autres producteurs, à l'instar de Afif Riahi, fondateur de l'associa- tion «Echos Electrik» depuis 2007 et professionnel reconnu dans le secteur musical; Amani Semaan, cofondatrice et directrice de «Beirut and Beyond», une organisation libanaise qui promeut et développe la musique indépendante à travers un large réseau inter- national et Jarmila Vlčková qui oeuvre dans la promotion d'événements de musique du monde et ethnique depuis 2009.