Tunisie: Rencontre à La Kasbah - Des solutions digitales « Made in Tunisia » pour une administration efficace

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a reçu ce mardi 14 janvier 2025, au palais du gouvernement à La Kasbah, Jihad Hannachi et Rabii Saidi, deux jeunes entrepreneurs à l'origine d'une start-up innovante spécialisée dans le développement de technologies souveraines dans les domaines des données et de l'intelligence artificielle. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des décisions prises lors du conseil ministériel du 30 novembre 2024, consacré à la simplification et à la numérisation des procédures administratives, et qui avait invité les start-ups tunisiennes à proposer des solutions numériques au service de l'administration publique.

Lors de cette rencontre, Kamel Maddouri a exprimé son admiration pour l'engagement volontaire et responsable de cette start-up dans un projet national stratégique. Il a souligné que cette initiative reflète les principes de développement et de construction portés par le président de la République, s'appuyant sur l'ingéniosité et le dynamisme des jeunes Tunisiens. Le chef du gouvernement a également salué la qualité des projets de l'entreprise, tout en mettant en lumière les perspectives prometteuses qu'elle ouvre aux niveaux national et international. Il a réaffirmé le soutien inconditionnel du gouvernement à ce type de projets, qui illustrent le principe d'autonomie et enrichissent activement le tissu économique et institutionnel.

Cette rencontre a été l'occasion de découvrir le parcours académique et professionnel remarquable des deux jeunes entrepreneurs. Après avoir suivi leurs études en Tunisie, Jihad Hannachi et Rabii Saidi ont fondé leur start-up au pôle technologique de Jendouba. Bien que leur entreprise ait rencontré un franc succès dans un pays européen, ils ont choisi de revenir en Tunisie pour contribuer activement au développement et à la numérisation des services publics. Leur objectif est d'accélérer la modernisation des services dans divers secteurs afin de les rendre plus accessibles aux citoyens.

Lors de leur présentation, les fondateurs ont exposé plusieurs propositions concrètes et novatrices, incluant la conception d'une cartographie des programmes, des bases de données et des outils numériques permettant un suivi instantané et précis des projets, tant au niveau central que régional. Ces solutions, basées sur une technologie de pointe, visent à optimiser les performances de l'administration et à répondre efficacement aux attentes des citoyens.