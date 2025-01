Tunisie: Ministère de la Santé - Retrait urgent d'un produit dangereux pour la santé

Le ministère de la Santé appelle tous les citoyens à une vigilance accrue concernant un produit commercialisé sous le nom de GEE Dexa, découvert récemment sur le marché de manière illégale. Ce produit, qui n'est ni un complément alimentaire ni un médicament autorisé, représente un grave danger pour la santé des consommateurs et est totalement non sécurisé pour une utilisation.

Ce produit présente des risques importants, notamment des troubles hormonaux qui peuvent se manifester par des irrégularités du cycle menstruel, des problèmes de fertilité et une croissance anormale de la pilosité. En outre, il provoque des effets physiques graves tels que la rétention d'eau, des gonflements et une prise de poids anormale. Les adolescents sont particulièrement vulnérables, avec des risques de ralentissement de la croissance, de fragilité osseuse et de troubles psychologiques.

Le produit présente également des complications sérieuses pour la santé, dont l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et la fragilité osseuse. Face à ces dangers, le ministère de la Santé a pris des mesures immédiates pour retirer ce produit du marché, en collaboration avec le ministère du Commerce. Des contrôles renforcés sur les produits illégaux sont également mis en place afin d'assurer la sécurité des citoyens.

Le ministère recommande vivement aux citoyens de ne pas utiliser de produits non approuvés par les autorités sanitaires et de consulter un médecin spécialisé avant d'utiliser tout produit non certifié. La santé des citoyens reste la priorité du ministère, qui poursuit ses efforts pour garantir un environnement sûr pour tous.