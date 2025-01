Tunisie: Kais Saïed - L'Afrique doit tourner la page des souffrances passées pour un avenir meilleur

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu cet après-midi, mardi 14 janvier 2025, au palais de Carthage, Birame Diop, ministre des Forces armées sénégalais, en qualité d'envoyé spécial, porteur d'un message écrit du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

En ouverture de la rencontre, le président de la République a rappelé les relations fraternelles et historiques qui unissent la Tunisie au Sénégal, notamment depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1961.

Il a salué la coopération entre les deux pays dans divers domaines, soulignant la volonté commune de renforcer davantage cette coopération à l'avenir. Il a mis en avant les nombreuses potentialités humaines et naturelles des deux pays, susceptibles de contribuer à élever cette coopération à un niveau supérieur et à favoriser l'intégration, tant au niveau bilatéral qu'au sein des institutions de l'Union africaine, notamment les institutions financières, dans le but de promouvoir le développement du continent africain.

Le président a affirmé que la Tunisie, fière de son appartenance à l'Afrique, est convaincue que l'Afrique appartient aux Africains. « Le moment est venu de mettre en place une approche novatrice, qui renforcerait la solidarité, la coopération et l'intégration entre les nations africaines », a-t-il indiqué.

Une telle démarche, selon lui, permettrait de répondre aux aspirations des peuples africains pour davantage de développement, de croissance et de prospérité, en misant avant tout sur les ressources internes, les compétences locales et les institutions de financement africaines. Le président Saïed a également réaffirmé l'engagement de la Tunisie à coopérer pleinement avec ses frères africains et son ouverture à toute initiative susceptible de développer les mécanismes de coopération existants, afin d'assurer un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. L'Afrique, riche de ses innombrables ressources, mérite désormais que ses peuples en bénéficient en priorité, après avoir souffert pendant des siècles des ravages des guerres, des famines, des déplacements forcés et de la traite des êtres humains.

Finalement et non moins important, Kais Saïed a insisté sur la nécessité pour les nations africaines de tourner la page des souffrances passées et de bâtir un avenir plus lumineux. Cela passe par des efforts incessants pour réduire les disparités de développement et par un engagement commun pour créer un nouveau système mondial plus juste et équitable. Il a encouragé les pays africains à prendre l'initiative de transformer la réalité du continent, malgré les nombreux défis qui persistent, notamment dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation, les transports, ainsi que les enjeux liés au terrorisme, à la migration irrégulière et aux changements climatiques, afin de garantir aux Africains une vie stable, sécurisée et pleinement respectueuse de leurs droits.