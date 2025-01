Tunisie: Un second remorqueur en route pour le renflouement de la plateforme pétrolière échouée à Bizerte

L'affréteur et l'agent maritime du remorqueur et de la plateforme pétrolière échouée depuis samedi dernier au large des côtes de la région d'Al Hwichet, dans la délégation de Bizerte-Sud, ont pris l'engagement de mobiliser un second remorqueur afin d'aider au renflouement de la plateforme flottante dès que les conditions météorologiques s'amélioreront. En attendant, un expert international spécialisé dans les opérations de sauvetage se rendra sur le site de la plateforme pour effectuer les tests nécessaires à cette opération.

Cet engagement a été formalisé lors d'une réunion de travail tenue ce mardi au siège du gouvernorat, à laquelle ont participé les autorités tunisiennes compétentes ainsi que des représentants de l'affréteur, de l'agent maritime du remorqueur et de la plateforme pétrolière flottante, ainsi qu'un expert international désigné par l'affréteur de la plateforme. La rencontre a permis de discuter des mesures à prendre pour libérer la plateforme, tout en analysant en détail les circonstances de l'incident, selon une source officielle régionale.

La même source a précisé à l'agence Tap que les procédures nécessaires pour garantir le renflouement rapide de la plateforme ont été définies. Les autorités tunisiennes ont insisté sur l'importance de protéger l'environnement et le milieu marin de toute pollution potentielle, en présentant les autres mesures à mettre en place pour gérer de tels incidents.

Il convient de rappeler que les équipes de secours tunisiennes, tant locales que régionales et nationales, ont porté assistance samedi dernier à l'équipage d'un remorqueur turc battant pavillon libérien et ont sécurisé une plateforme flottante spécialisée dans le forage de puits pétroliers, pesant environ 25 000 tonnes, au large d'Al Houichet. L'équipage du remorqueur avait sollicité l'aide des autorités tunisiennes après la rupture du câble de remorquage en raison des conditions météorologiques difficiles, marquées par des vagues et des courants marins puissants.