Afrique: À la rencontre du sélectionneur - Souleymane Diallo (Sénégal)

Souleymane Diallo, figure montante du football sénégalais, a pris les rênes de la sélection locale des Lions de la Teranga en 2024 avec pour mission de perpétuer l'héritage d'une nation en pleine ascension sur la scène africaine. Sa première participation au CHAN CAF TotalEnergies représente un défi de taille : maintenir le Sénégal au sommet en tant que tenant du titre.

Nom : Souleymane Diallo

Pays de naissance : Sénégal

Sélection : Sénégal

Début de mandat : 2024

Faits marquants de sa carrière

Avant de se lancer dans cette aventure avec les Lions A', Souleymane Diallo s'est illustré en développant des talents prometteurs sur la scène internationale. Son palmarès témoigne de sa capacité à allier formation et compétitivité, faisant de lui un acteur clé dans la progression du football sénégalais. Fort d'une riche expérience acquise lors de trois Coupes du Monde juniors, trois Coupes d'Afrique juniors et deux Jeux Africains, Diallo s'impose comme un technicien rigoureux et stratège.

Style de jeu

Souleymane Diallo se distingue par une approche tactique pragmatique et équilibrée. Il mise sur une défense solidement structurée, bâtie autour d'un bloc compact visant à réduire les espaces et à annihiler les attaques adverses. Cette organisation défensive repose sur une discipline stricte et une communication fluide entre les lignes.

Offensivement, Diallo favorise un jeu direct et incisif. Les phases de transition rapide sont au coeur de son système, exploitant la vitesse et la technicité de ses attaquants pour prendre de court les défenses adverses. Les coups de pied arrêtés occupent également une place centrale dans sa stratégie, qu'il considère comme des leviers cruciaux pour débloquer les situations les plus complexes.

Diallo valorise également la polyvalence de ses joueurs, ajustant ses schémas tactiques en fonction des forces et faiblesses de ses adversaires. Cette flexibilité témoigne de son sens aiguisé du détail et de son ambition de dominer le jeu sur tous les plans.

Parcours au CHAN CAF TotalEnergies

Pour sa première participation en tant qu'entraîneur principal au CHAN, Souleymane Diallo devra prouver sa capacité à guider les Lions de la Teranga, champions en titre. Son défi consiste à maintenir l'équipe sénégalaise dans l'élite africaine, tout en imprimant sa marque tactique. Avec un groupe jeune et motivé, il entend capitaliser sur les acquis de ses prédécesseurs pour écrire une nouvelle page de l'histoire sénégalaise.

Le saviez-vous ?

Parmi les joueurs présents pour cette édition, Serigné Koita et Aboudoulaye Dieng sont les deux seuls rescapés de l'équipe qui a remporté le CHAN 2022. Leur expérience sera un atout majeur dans l'encadrement d'un groupe renouvelé et ambitieux.