Afrique: Lidya Kabambo vise la gloire avec les JKT Queens au tournoi GIFT U-17

La capitaine des JKT Queens U-17, Lidya Kabambo, vit son rêve en représentant son club au Girls Integrated Football Tournament U-17 (GIFT) à Dar es Salaam, où elles affronteront les autres Tanzaniennes de TDS Girls en finale samedi.

Kabambo a été l'une des figures marquantes de son équipe qui a remporté les trois matches du Groupe A, se rapprochant ainsi du titre inaugural du GIFT U-17. Elle a beaucoup appris au cours de sa jeune carrière, notamment en jouant pour l'équipe senior des JKT Queens.

« J'ai aimé le football depuis l'âge de neuf ou dix ans et j'ai commencé à jouer à cet âge-là », a déclaré Kabambo. « Puis j'ai réalisé que j'avais du talent, alors j'ai travaillé dur pour améliorer mes perspectives de carrière.

Comme vous le savez, le football est devenu un métier qui peut améliorer la situation financière, donc ma passion et mon dévouement m'ont conduite aux JKT Queens après qu'ils aient identifié mon talent. »

Kabambo affirme que sa passion pour le jeu vient avant tout de sa pratique, et non d'un modèle particulier. « Je n'ai pas été influencée par quelqu'un pour jouer au football, mais quand j'ai vu les garçons jouer et que j'ai commencé à jouer, j'ai su que j'avais du talent. Je suis très reconnaissante envers ma mère pour le soutien qu'elle m'a apporté. Je travaille dur et je continuerai à donner le meilleur de moi-même jusqu'à ce que je réalise mes rêves », a-t-elle ajouté.

Kabambo a réussi à trouver l'équilibre entre sa passion pour le football et ses études.

« J'ai pu gérer l'école et le football parce que je m'entraînais le soir à 17h00 après mes cours. Il n'y avait pas vraiment de chevauchement. »

Kabambo joue également pour l'équipe senior des JKT Queens, qui participe à la Ligue des Champions Féminine de la CAF en Côte d'Ivoire en 2023.

« Au début, c'était vraiment difficile car je jouais avec des joueuses expérimentées et professionnelles, mais maintenant, c'est plus facile, elles me donnent de l'énergie et de la confiance pour jouer. J'utilise désormais cette expérience pour diriger l'équipe U-17 des JKT Queens. »

Kabambo déclare qu'elle souhaite un jour jouer en finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, où les JKT Queens ont participé en 2023.

« Mes objectifs sont de remporter la Women's Premier League de Tanzanie, mais aussi la Ligue des Champions Féminine de la CAF avec les JKT Queens. Je demande également aux Tanzaniens de continuer à nous soutenir, car nous espérons aussi participer à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. »

Le tournoi GIFT U-17 est une initiative révolutionnaire dans la stratégie continue de développement du football féminin de la CAF. Il a été introduit comme un projet pilote dans la région CECAFA pour diversifier l'offre de football sur le continent et promouvoir l'émergence de nouveaux talents.

Le tournoi est diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la CAF, CAF TV et peut également être suivi sur les plateformes numériques de la CAF via #U17GIFT2025.

Pour plus d'informations sur la protection et le développement du football féminin par la CAF, visitez www.cafonline.com.