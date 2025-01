Algérie: Le ministre de la Communication reçoit l'ambassadeur de Jordanie à Alger

Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie en Algérie, M. Shaker Atallah Al-Amoush, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère, les deux parties ont évoqué "les relations solides entre les deux pays ainsi que leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines médiatique et de communication", précise le communiqué.

Dans ce sens, elles se sont félicitées du "bond qualitatif qu'ont connu les relations algéro-jordaniennes suite à la visite d'Etat effectuée par le Roi de Jordanie en Algérie, les 3 et 4 décembre 2022, ayant permis la signature d'accords dans le domaine médiatique, dont la conclusion d'un accord de coopération entre l'Agence Algérie presse service (APS) et son homologue jordanienne".

Les deux parties ont, en outre, exploré les "opportunités d'échanger les programmes et les contenus médiatiques entre l'Algérie et la Jordanie outre la possibilité de réaliser des œuvres conjointes entre les deux pays, notamment avec l'approche du mois sacré de Ramadhan, ce qui apportera une valeur ajoutée et une coopération fructueuse".

A cette occasion, l'ambassadeur jordanien a proposé au ministre de la Communication "de promouvoir la coopération en matière de formation médiatique et d'organiser des cycles de formation en associant les acteurs du domaine médiatique, créant ainsi un espace d'échange d'expériences et d'expertises entre l'Algérie et la Jordanie".