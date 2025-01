Algérie: Commerce - Les mesures de régulation et d'approvisionnement du marché assureront la disponibilité des produits et la stabilité des prix pendant le Ramadhan

Alger — Des représentants d'associations des commerçants et de la protection du consommateur ont mis en avant, mardi, l'importance de la vigilance et de la prudence vis-à-vis des tentatives ciblant le système de disponibilité sur les marchés, durant le prochain Ramadhan, une question sur laquelle a insisté, lundi, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les mêmes représentants ont indiqué, en outre, que les mesures prises pour réguler le marché et assurer la disponibilité, notamment des produits de large consommation, assureraient la disponibilité du produit, ainsi que la stabilité des prix, durant le prochain Ramadhan.

Ils ont également appelé, dans des déclarations à l'APS, à davantage de mesures pour l'organisation de l'activité commerciale, notamment, à travers le renforcement de la numérisation et la construction de structures commerciales tout en limitant la présence des intervenants sur le marché parallèle, relevant qu'en prévision du Ramadhan, des campagnes de sensibilisation seraient lancées au profit des commerçants de gros et de détail, quant à l'importance du respect des lois.

Le président de la République avait donné, lundi lors de la réunion du Conseil des ministres, des instructions dans lesquelles, il a souligné la nécessité de faire preuve de prudence et de vigilance vis-à-vis de toute tentative d'atteinte au système de disponibilité sur les marchés, durant le prochain Ramadhan, donnant des orientations en vue d'"actualiser et intensifier les systèmes de contrôle, tout en poursuivant la lutte contre la spéculation en imposant les sanctions juridiques les plus lourdes contre toutes les tentatives de spéculation".

A ce propos, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Taher Boulenouar, a affirmé l'importance de faire montre de vigilance vis-à-vis des tentatives d'atteinte à la disponibilité sur les marchés, durant le prochain Ramadhan, comme souligné par le président de la République, ce qui devra "préserver la stabilité du marché, et des prix", notamment pour les produits de large consommation.

Abordant le système mis en place par les Pouvoirs publics à l'effet de réguler le marché et d'assurer la disponibilité des différents produits tout au long de l'année, M. Boulenouar a mis en avant "l'importance de soutenir ce système, en luttant contre la spéculation pour éviter tout dysfonctionnement dans l'approvisionnement du marché".

Boulenouar a ajouté que l'ANCA "écarte l'éventualité de toute pénurie sur le marché, étant donné que le gouvernement a adopté plusieurs mesures qui contribueront sans aucun doute à garantir la disponibilité et la stabilité des prix de divers produits de consommation, telles que l'augmentation des quotas des opérateurs fabricants pour les produits les plus demandés pendant le mois de Ramadan, notamment le lait, le sucre et l'huile de table, parallèlement à l'augmentation des quantités de viandes importées".

Il a également souligné la mesure de prolonger la période des ventes en soldes pour tous les produits et d'organiser des marchés temporaires pendant le Ramadan dans toutes les daïras du pays, ce qui encourage les producteurs, garantit une plus grande disponibilité des produits, rapproche le produit du consommateur et assure la stabilité des prix.

Il a ajouté que l'association lancerait des campagnes de sensibilisation au profit des commerçants de gros et de détail et des gestionnaires de marchés, sur l'importance de respecter les lois et de s'abstenir de toute pratique illégale afin de protéger les droits des consommateurs.

Pour sa part, le président de l'Association de protection des consommateurs d'Alger El Aman, Hassan Menouar, a souligné l'existence d'une "volonté politique" de réguler et de contrôler le marché, traduite par les orientations données par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche.

Menouar a, dans ce cadre, souligné l'importance de renforcer les structures commerciales et d'améliorer la gestion, la numérisation et le suivi des produits, tout en encourageant les opérateurs du secteur parallèle à s'orienter vers le marché officiel en leur assurant un climat professionnel propice (...) pour mettre un terme à la spéculation.

Il a également appelé à évaluer les réalisations accomplies en matière d'activité commerciale en général, à savoir les marchés, les installations de stockage et les grandes surfaces commerciales depuis le Ramadhan 2024 au Ramadhan 2025, afin d'améliorer davantage les conditions de l'activité commerciale."