Algérie: M. Ghrieb souligne à Adrar l'importance de relancer les biens économiques récupérés

Adrar — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb a mis l'accent, mardi à Adrar, sur l'importance de relancer l'activité des biens économiques récupérés pour renforcer l'économie de la wilaya.

S'exprimant lors de sa visite de travail dans cette collectivité, le ministre a indiqué qu"'il appartient de relancer l'activité des biens économiques saisis et récupérés, en vue de renforcer l'action de développement économique et sociale dans cette wilaya", assurant de l'existence d'une "forte volonté et détermination en ce sens".

Ghrieb a mis l'accent, à ce propos, sur "l'impératif respect des échéances arrêtées pour la relance de ces projets qui auront un impact positif sur le développement économique de la wilaya d'Adrar appelée à constituer un pôle industriel national".

Il a appelé, en outre, à promouvoir l'activité industrielle afin de concrétiser les orientations des hautes autorités du pays pour relever les défis économiques actuels, à l'échelle nationale et internationale, soulignant, à cet égard, que "la récupération des biens saisis et la relance de leurs activités visent à appuyer le développement, préserver les droits des travailleurs et créer des emplois".

Lors de cette tournée de travail, le ministre de l'Industrie a visité plusieurs unités industrielles figurant parmi les biens saisis et récupérés par l'Etat dans les communes d'Adrar et Timektène, à l'instar d'une minoterie et d'une exploitation agricole de production de coton, qui ont été transférées au groupe public Agrodiv, une unité d'enfutage de bombonnes de gaz transférée à l'entreprise Naftal, et un projet de village touristique transféré au groupe public d'hôtellerie, tourisme et thermalisme.

La délégation ministérielle s'est enquise également du projet intégré algéro-qatari "Baladna" de production de lait en poudre, de son extension comprenant une unité de production de lait pour enfant, en plus d'inspecter l'opération de réhabilitation de la cimenterie relevant du groupe GICA, appelée à reprendre ses activités en juillet prochain.

Un exposé a été présenté par les représentants du groupe GICA concernant les capacités de production de la cimenterie, estimée à plus d'un (1) million de tonnes/an, les contraintes rencontrées, notamment en matière de raccordement au réseau électrique sur 17 km, en attendant la réhabilitation de la station de production d'électricité de l'unité en question, et le revêtement du tronçon restant de la route menant vers la cimenterie.

Le ministre de l'Industrie a clôturé sa visite de travail dans la wilaya d'Adrar par une séance de travail avec les autorités locales et les cadres centraux l'accompagnant.