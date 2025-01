Algérie: L'ouverture du capital de la Banque de Développement local s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur financier et monétaire

Oran — Le Directeur général de la Banque de Développement Local (BDL), Youcef Lalmas a souligné, mardi soir à Oran, que l'ouverture du capital de la banque s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur financier et monétaire, offrant ainsi aux investisseurs nationaux l'opportunité de participer au processus de modernisation et d'amélioration des services de cette institution bancaire.

Lors d'une rencontre promotionnelle consacrée à cette opération, en présence des acteurs économiques d'Oran, M. Lalmas a expliqué que l'ouverture du capital de la Banque de Développement Local, qui prendra effet à partir du 20 janvier 2025, "répond aux directives des autorités publiques, visant à mettre en oeuvre des réformes structurelles dans le secteur financier, conformément à la loi monétaire et bancaire et à la loi de finances de 2025, axées principalement sur la numérisation, l'innovation financière et la gouvernance".

L'opération, qui consiste à vendre 44,2 millions de nouvelles actions représentant 30% du capital de la banque, vise également à "renforcer le crédit et à élargir la portée de l'inclusion financière en Algérie pour parvenir à un développement durable et inclusif", a ajouté M. Lalmas.

Cette initiative s'inscrit également, selon lui, "dans le cadre des efforts visant à promouvoir le secteur bancaire algérien et à faire des banques des acteurs clés du financement de l'économie nationale, ce qui renforcera la position financière de la banque et en fera un soutien fondamental aux flux de capitaux".

Cette démarche permettra de renforcer la position financière de la Banque de Développement Local, lui permettant de financer davantage de projets ambitieux, et d'augmenter son capital de 103 milliards DA à 147 milliards DA, selon le même responsable.

"Notre vision, aujourd'hui, en tant que banque nationale marchant avec confiance vers son introduction en bourse, est de contribuer activement au développement du secteur bancaire, et donc au service du développement économique durable et global de notre pays", a-t-il déclaré, invitant les investisseurs et les opérateurs économiques à saisir cette opportunité d'investissement qui leur permettra de s'associer stratégiquement avec une banque nationale de renom sur la scène nationale.

De son côté, le directeur général de la Bourse d'Alger, Yazid Benmouhoub, a souligné que l'opération d'ouverture du capital de la Banque de Développement Local représente la deuxième opération de ce type pour une banque publique, après celle du Crédit Populaire Algérien en 2024, qui constitue, selon lui, "la plus grande opération de souscription en Afrique, s'élevant à 112 milliards DA".

Avec l'ouverture du capital de la Banque de Développement Local, cette institution bancaire disposera de capacités de financement pour des projets avec une augmentation estimée à 30%, a ajouté le responsable, exprimant sa confiance quant au succès de cette opération.

Chikhi Mohamed Larbi, représentant du groupe CETIC Consulting (Centre des Techniques de l'Information et de la Communication), a souligné que cette opération constitue "une étape importante dans le renforcement du secteur financier algérien". En tant que partenaire associé, le groupe a apporté son expertise pour soutenir cette initiative stratégique et continuera de fournir des solutions sur mesure et un fort soutien aux grands projets des entreprises nationales.

Lors de cette rencontre, plusieurs interventions ont également été présentées concernant la vision stratégique et les perspectives de la banque, la performance financière de la Banque de Développement Local, ainsi que les modalités de souscription aux actions et les mécanismes et opportunités disponibles sur le marché financier.