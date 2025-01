Algérie: Le ministère de l'Education organise une cérémonie nationale à l'occasion du 70e anniversaire de la Glorieuse révolution

Alger — Le ministère de l'Education nationale a organisé, mardi à Alger, une cérémonie nationale, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération.

A l'occasion de cet évènement, organisé au Palais de la culture Moufdi Zakaria, en présence de responsables et de représentants de plusieurs instances nationales et de parlementaires, le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, a souligné que cette célébration était "un couronnement d'une série d'activités programmées par le secteur en célébration du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution".

"Nos aïeux ayant rédigé la Proclamation du 1er novembre 1954, avaient introduit des expressions sur la paix et sur la manière de construire l'Etat algérien, étant convaincus que l'Algérie obtiendra inévitablement son indépendance", a ajouté le ministre.

"Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer avec nos enfants ayant participé à de nombreuses activités à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, alors que nous accueillons une nouvelle année, qui sera une année de prospérité pour notre système éducatif grâce à notre engagement collectif à concrétiser une stratégie nationale pour la qualité de l'éducation et le développement des programmes", a-t-il soutenu, soulignant que la politique participative adoptée par le ministère en coordination avec tous les partenaires sociaux "contribuera à garantir le meilleur pour nos enfants".

La célébration de l'évènement a été ponctuée par la projection d'un film documentaire sur le programme sectoriel arrêté par le ministère, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, reposant sur plusieurs axes, dont "la célébration de la mémoire nationale, la mise en exergue du rôle de la poésie dans la Révolution de libération et l'encouragement des capacités littéraires et linguistiques chez les élèves et la découverte des talents à l'école algérienne".

Ces activités visent, selon les organisateurs, "à présenter l'histoire de l'Algérie aux générations montantes d'une façon exceptionnelle et moderne, à travers l'utilisation des multimédias et en reliant chaque activité culturelle, sportive ou artistique à une personnalité historique".

La cérémonie a été ponctuée par l'entonnement de chants patriotiques et de poèmes révolutionnaires, ainsi que la distinction d'inspecteurs à la retraite appartenant à la génération de la Révolution, outre des élèves et enseignants lauréats des concours nationaux de dessin du portait d'un moudjahid ou d'un chahid et d'une nouvelle sur la Révolution.

L'occasion était également à la distinction des lycéens ayant décroché (3) médaillés d'or et (1) médaille d'argent aux 4e olympiades arabes de mathématiques, en novembre dernier à Doha (Qatar).