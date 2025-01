Ile Maurice: Eric Ng devient «Senior Adviser» aux Finances

Eric Ng était pressenti par l'Alliance du changement pour occuper de grandes responsabilités au ministère des Finances. Voilà qui est fait avec sa nomination comme senior adviser auprès du ministre des Finances, Navin Ramgoolam, et du junior minister, Dhaneshwar Damry, depuis hier pour un contrat de deux ans renouvelable.

Économiste de formation, essayiste et commentateur économique dans la presse écrite et parlée, Eric Ng agira comme conseiller en politique économique et fiscale. Il sera appelé à ce titre à conduire des recherches et des analyses économiques tout en préparant des notes d'information sur la performance économique et les implications de la politique macroéconomique du pays pour le compte du ministère. Auteur d'une dizaine d'ouvrages à caractère économique, dont le dernier, Penser comme un économiste, a été lancé le mois dernier par le Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Le nouveau senior adviser, qui a été pendant de nombreuses années collaborateur attitré de l'express-éco, aura également pour tâche de suivre les grandes tendances et défis à l'échelle nationale et internationale et d'y apporter des solutions. Parallèlement, il discutera avec les organisations internationales sur des problématiques économiques et sociales.