Ile Maurice: À moins de pluies substantielles, Maurice pourrait atteindre un point critique d'ici avril

Le ministre de l'Énergie et des Services publics a tenu hier une conférence de presse pour aborder la situation critique des réservoirs et de la consommation d'eau à Maurice. Il voulait informer le public des enjeux liés à la gestion de l'eau, présenter les mesures envisagées pour surmonter la crise et mobiliser la population autour de cette cause nationale.

Dès le début de son allocution, le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, a mis en évidence l'importance cruciale de l'eau dans la vie quotidienne et l'économie du pays. «La Central Water Authority (CWA) joue un rôle de facilitateur. L'eau n'est pas qu'une simple commodité ; elle est essentielle pour l'agriculture, l'irrigation, les usines et le commerce.» Cependant, les statistiques récentes présentées par le ministre sont alarmantes. En ce moment, les réservoirs sont remplis à 44,1 %, une baisse significative par rapport aux 74,8 % enregistrés à la même période en 2024. Le ministre a souligné que ces chiffres incluent des niveaux d'eau souvent inexploitables en raison de la boue au fond des réservoirs, ce qui réduit encore davantage la réserve effective.

Le contexte climatique aggrave cette situation. L'été 2024 a été marqué par des précipitations inférieures à la moyenne, juillet 2024 étant le mois le plus sec depuis 120 ans, avec seulement 36 % des pluies attendues. Ce déficit hydrique complique la gestion de l'approvisionnement en eau, et les perspectives pour les mois à venir restent incertaines. À ce titre, le ministre a prévenu qu'à moins de pluies substantielles, Maurice pourrait atteindre une situation critique d'ici avril 2025.

▪ Le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden souligne que la situation de nos réservoirs est préoccupante et appelle à la solidarité nationale.

Pour faire face à cette crise, un plan d'urgence est en cours d'élaboration par la CWA et le Water Resources Monitoring Committee. Ce plan inclut des mesures graduelles visant à économiser et à répartir équitablement l'eau disponible. Parmi les initiatives envisagées, figurent la distribution d'eau par camions-citernes dans les zones sensibles et la mise en place d'un système de rationnement progressif. Par exemple, certaines régions pourraient ne recevoir de l'eau qu'à certaines heures de la journée, selon les besoins et les disponibilités.

Le ministre a appelé à la responsabilité collective pour surmonter cette crise. Une campagne nationale de sensibilisation sera lancée afin d'encourager la population à adopter des pratiques de consommation plus économes. «Mon souhait est que la population entre en mode avec nous dans cette période difficile. Chacun doit apporter sa contribution», a-t-il déclaré. Cette campagne mettra en lumière des gestes simples, mais efficaces, tels que la réduction du gaspillage et l'utilisation rationnelle de l'eau.

Un autre enjeu majeur soulevé est la perte considérable d'eau dans le réseau de distribution. Actuellement, 60 à 62 % de l'eau acheminée dans la distribution sont perdus en raison de fuites et de la vétusté des infrastructures. Le ministre a insisté sur l'urgence de régler ce problème structurel. «Remplacer les tuyaux et construire de nouveaux captages doivent être une priorité», a-t-il affirmé, tout en rappelant que ces actions doivent être entreprises parallèlement à la gestion immédiate de la crise.

La qualité de l'eau distribuée au public a également été abordée. Le ministre a demandé un rapport détaillé sur ce sujet afin d'assurer que l'eau reste conforme aux normes sanitaires. De plus, il a rappelé que la collaboration entre les parties prenantes, y compris la société civile et les techniciens, est essentielle pour trouver des solutions durables. Interrogé sur l'éventualité de mesures de restriction, le ministre a indiqué qu'aucune amende ou règle stricte n'est encore en vigueur. Toutefois, il a prévenu que des restrictions pourraient être introduites si la situation continue de se dégrader.

Patrick Assirvaden a renouvelé son appel à l'unité nationale. «La gestion de l'eau est l'affaire de tous. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise et assurer un avenir durable pour notre pays. Les jours à venir seront décisifs. Alors que la saison des pluies joue un rôle crucial pour reconstituer les réserves, les efforts collectifs et les décisions stratégiques du gouvernement seront essentiels pour préserver cette ressource vitale. L'engagement de chaque citoyen sera la clé pour affronter cette situation avec résilience.»