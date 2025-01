Ile Maurice: L'issue de l'accord suspendue aux délibérations du «special cabinet meeting»

L'accord entre Maurice et le Royaume-Uni sera-t-il conclu aujourd'hui ? En tout cas, un conseil des ministres, spécial présidé par le Premier ministre Navin Ramgoolam, se réunit aujourd'hui sur l'épineux deal à concrétiser sur les Chagos.

Rappelons que le 3 octobre dernier, soit à la veille de la dissolution du Parlement pour les élections générales, Pravind Jugnauth, le prédécesseur de Navin Ramgoolam au bâtiment du Trésor, avait lui aussi réuni un Conseil des ministres spécial, juste avant que son bureau n'annonce, un peu plus tard, le même jour, l'accord conjoint Maurice-Royaume-Uni, sur les Chagos. Il avait entre les deux, reçu Olivier Bancoult et d'autres membres du Groupe Réfugiés Chagos pour le leur annoncer.

En attendant le dénouement des renégociations de l'accord par le gouvernement de Navin Ramgoolam, après le conseil des ministres spécial du jour, le journal britannique The Telegraph, soutient, dans un article publié lundi soir, que «Sir Keir Starmer has made fresh concessions in his race to hand over the Chagos Islands before Donald Trump takes power, as Mauritius has suggested», en précisant que «les autorités mauriciennes ont affirmé que de nouvelles concessions ont été obtenues lors de récentes négociations à Londres».

Pour sa part, Me Gavin Glover, Senior Counsel, Attorney General et chef de la délégation mauricienne sur le dossier des Chagos à Londres, dans une déclaration à l'express, dimanche, a affirmé que «le voyage a été productif. Nous ne sommes pas rentrés bredouilles». Il se prononçait après des négociations qualifiées de «serrées», à son retour à Maurice ce week-end.