Ile Maurice: Kishore Beegoo - «Il faudra prendre des décisions difficiles»

Il a été nommé président de la compagnie nationale d'aviation, jeudi. Dans son message au conseil d'administration après sa nomination, Kishore Beegoo a indiqué ses priorités.

Il écrit qu'il fera tout son possible pour guider les équipes afin de répondre aux attentes des actionnaires, en particulier du gouvernement mauricien et de la Mauritius Investment Corporation (MIC) dans le but de rendre Air Mauritius rentable, sûre et une véritable fierté pour la nation, ses actionnaires et ses employés.

«Cela impliquera de réduire les coûts unitaires, de maintenir l'élan, d'investir dans l'avenir, de recruter les meilleurs talents, de garantir le bienêtre des employés et des clients, et de cultiver une harmonie globale dans notre approche des activités principales. Cela impliquera également de prendre des décisions difficiles, d'être pleinement responsables et d'assumer les décisions prises» souligne Kishore Beegoo.

Dans la foulée, il a fait savoir que certaines décisions fondamentales prises dans le passé devront être réexaminées. Il fait référence à la planification de la flotte, à l'achat d'avions et à l'administration volontaire, qui, selon lui, ont contribué à amener l'entreprise à son état actuel, qui est critique.

Kishore Beegoo a aussi parlé de la nécessité de liquidités pour la compagnie, et a fait savoir qu'il y a des négociations avec les actionnaires pour injecter du capital d'une manière qui se reflète positivement dans le bilan de la compagnie afin que l'équipe de direction «n'ait pas à mendier des fonds, mais puisse consacrer son temps à atteindre les objectifs qui seront fixés.»