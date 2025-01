Maroc: Festivités majeures à Ouarzazate en célébration du Nouvel An amazigh

Ouarzazate — La ville de Ouarzazate vit, ces jours, au rythme de festivités majeures en célébration d'Id Yennayer 2975, le Nouvel An Amazigh qui coïncide avec le 14 janvier de chaque année.

A l'instar d'autres villes et régions du Royaume, des associations de la société civile de la province de Ouarzazate, ainsi que des établissements d'enseignement, ont célébré dans la joie et l'allégresse cet événement national, à travers une série d'activités culturelles et artistiques qui mettent en valeur la richesse et la diversité du patrimoine amazigh marocain.

Au niveau de la commune de Tarmigte, les élèves et les staffs pédagogiques de plusieurs établissements de l'enseignement ont célébré le Nouvel an amazigh, à travers des cérémonies et des activités artistiques mettant en lumière le patrimoine culturel amazigh.

Il s'agit également de l'organisation d'un atelier d'arts plastiques au profit des écoliers sur l'écriture de l'alphabet tifinagh et sur l'utilisation des symboles et motifs amazighs dans les créations artistiques, en plus d'une compétition de poésie, d'un défilé d'habits traditionnels amazighs, outre une exposition de produits locaux et d'outils anciens.

Dans la commune d'Ait Zineb, l'Association de développement de Tifaout a organisé une cérémonie haute en couleurs en célébration de cet événement national avec au menu un concours de la gastronomie amazighe et des modes de préparation de plats traditionnels. Cette fête a aussi été l'occasion de mettre en lumière le grenier collectif de Tazelft, qui a pu garder son allure intacte malgré les aléas du temps.

Cet entrepôt collectif de trois façades fortifiées est doté de deux étages, et comprend plus de 50 magasins collectifs destinés au stockage des récoltes agricoles, des objets de valeur des familles, en plus des documents et des titres de propriété.

Selon le vice-président de l'association Tifaout pour le développement de Tzeleft, Abdelaziz Ouaachour, ce bâtiment qui a bénéficié d'une importante opération de restauration en 2001 menée par le ministère de tutelle, remonte à plus de 500 ans, notant que ce patrimoine matériel joue un rôle central dans le renforcement des liens de coopération et de solidarité entre les habitants.

Il a, par ailleurs, indiqué que Id Yennayer se veut une occasion pour les familles et les amis d'échanger les visites, de se réunir, de discuter et de renforcer les liens familiaux et sociaux.

La célébration officielle du Nouvel An amazigh a lieu conformément à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'instaurer le 14 janvier comme jour férié national officiel au Maroc.

Cette décision témoigne de la Haute sollicitude Royale accordée à la langue Amazighe en tant que composante majeure de l'identité marocaine authentique, riche de ses nombreux affluents, et bien commun pour tous les Marocains sans exception.