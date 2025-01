Tunisie: Ça part dans tous les sens au CAB - Archinul !

Il est clair que rien ne va plus au CAB! Et cela ne date pas du match de dimanche dernier face à l'OB. Plus on avance dans la compétition et plus les limites des joueurs se dévoilent au grand jour. En effet, la prestation fournie, à cette occasion, a de quoi intriguer les fans quant à l'avenir de leur équipe favorite. On a vu contre les Béjaois, justement, une équipe sans âme, sans schéma directeur, bref une équipe sans relief avec des joueurs qui n'honorent pas le maillot qu'ils portent.

Depuis le temps que le championnat a débuté, rien n'a été corrigé! Toujours des déchets techniques, trop de passes à l'adversaire, pas de transition entre les compartiments de jeu, pas de joueur-station, pas de relayeur, pas de buteur... enfin beaucoup de défaillances à la fois! Pendant toute une rencontre, pas une seule occasion de but, pas un seul tir cadré à se mettre sous la dent. On ne veut pas s'immiscer dans le travail du staff technique, mais on ne peut passer sous silence ce chambardement constant de la formation type.

Certes, on peut penser qu'il y a des joueurs blessés, sanctionnés ou en baisse de forme mais pas au point de ne plus avoir de repères dans l'équipe. Déjà que ça ne marche pas fort dans la construction du jeu, ces changements en permanence ont donné le coup de grâce à des automatismes qui, en apparence, ne sont pas assimilés et ne peuvent pas, par conséquent, être soignés, cela va de soi. On a pensé alors que, dans un tel décor, le coaching allait être l'arme de l'entraîneur pour déstabiliser la défense de l'OB, mais rien n'y fait, le CAB est demeuré amorphe, car les suppléants qui ont relayé leurs camarades ont couru dans l'aire de jeu dans tous les sens comme des enfants perdus...

Changements insensés

Cinq changements effectués dont deux à la 93' sont un non-sens à notre humble avis. Quel est franchement l'intérêt de remplacer un latéral gauche par un autre latéral gauche (Rhimi relève Bouallegui) et un milieu qui prend la place d'un attaquant (Mideni remplace M.D. Seydi) dans le temps additionnel ? Préserver ce nul blanc? Surprendre l'adversaire dans les arrêts de jeu, ce qu'on n'a pas réussi à faire tout au long des 90 minutes ? Faire participer le plus grand nombre de joueurs pour les faire bénéficier éventuellement d'une prime? Faut-il également rappeler que les camarades de Krir ont affronté une équipe béjaoise qui est amoindrie dans le vrai sens du terme !

Le CAB est à la croisée des chemins, c'est le cas de le dire... Et pourtant, le président Samir Yaâcoub a toujours honoré ses engagements à l'égard du club. Sauf que le casting est défaillant en raison d'une opération de recrutement mal embarquée. Maintenant, il va falloir se retrousser les manches pour de bon pour sauver le club de la relégation car, à ce rythme, le CAB y va tout droit...