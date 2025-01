Tunisie: Création de contenu - Évolution considérable du marketing 5.0

Le marketing de contenu est un mot à la mode, ces dernières années. Il se définit comme étant la création et la diffusion d'un contenu utile, pertinent, cohérent, adéquat, clair, concis, entretenu et orienté utilisateur. Il est édité par les entreprises au public via des canaux différents.

Nous assistons de plus en plus, aujourd'hui, à une transformation digitale généralisée dans tous les secteurs et sphères où la majorité de la population se connecte, s'abonne aux réseaux sociaux et effectue des transactions en ligne. C'est une gigantesque révolution numérique à laquelle tout le monde ne peut que participer.

Communiquer différemment

Les entreprises, elles, commencent alors à communiquer différemment pour convaincre les prospects de leurs produits et fidéliser les clients. Cependant, le marketing a considérablement évolué, passant du marketing centré sur le produit (1.0) au marketing centré sur le client (2.0) vers le marketing centré sur l'humain (3.0). Depuis cinq ans, on ne parle que du Marketing 4.0. Ce qui est une approche marketing qui combine les interactions entre les mondes réels et virtuels, entre les entreprises et les consommateurs, dans le but de fidéliser la clientèle.

Récemment, une nouvelle approche du marketing moderne « Marketing 5.0 », autrement dit le « marketing technologique », et où il décrit comment les spécialistes du marketing utilisent la technologie pour répondre aux besoins de leurs clients.

C'est dans cette optique que s'est tenue récemment la troisième édition du Sommet du milliard de suiveurs à Dubaï. Ce sommet unique en son genre, axé sur l'économie de la création de contenu, s'est tenu dans des lieux emblématiques tels que les Tours Émirats, le Centre financier international de Dubaï et le Musée du Futur. Organisé sous le thème « Le contenu porteur de sens ». Cet événement est le plus grand au monde dans ce domaine.

Cette édition a rassemblé plus de 15.000 créateurs de contenu et 420 intervenants parmi les influenceurs, experts et dirigeants mondiaux. Elle a proposé des discussions interactives, ateliers et conférences, mettant l'accent sur trois axes principaux : l'économie, le contenu et la technologie.

Un des temps forts du sommet était le lancement de la plus grande récompense mondiale pour les créateurs de contenu porteur de sens. Ce prix vise à encourager les idées inspirantes et les initiatives qui impactent positivement les communautés et renforcent les valeurs humaines universelles.

Développement de l'économie du contenu

Plusieurs initiatives stratégiques, dont la création d'un fonds de 150 millions AED pour soutenir les investissements dans la création de contenu aux Émirats. Il a également mentionné l'ouverture prochaine d'un centre dédié aux influenceurs, conçu pour faciliter leur installation et soutenir leurs activités.

Le sommet a vu, par ailleurs, le lancement du programme Investment with Content Creators (Investir avec les créateurs de contenu), soutenu par un fonds de 50 millions AED. Ce programme vise à financer et encadrer les idées novatrices des start-up et des individus dans le domaine du contenu.

Les assises du sommet ont porté sur l'avenir de la création de contenu, la protection de la propriété intellectuelle et l'utilisation de technologies comme l'intelligence artificielle pour améliorer l'impact et la portée du contenu.

Le Sommet du « Milliard de suiveurs » s'est distingué comme une plateforme pionnière, offrant des opportunités de collaboration et de croissance dans un secteur en pleine expansion, estimé à 250 milliards de dollars à l'échelle mondiale.