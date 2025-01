Tunisie: Diplomatie - Renaissance des relations bilatérales entre Madagascar et le pays

Ces dernières décennies, il y a eu plus de rencontres de football entre Madagascar et la Tunisie que de rencontres diplomatiques! En effet malgré 50 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et la Grande Ile, la dernière visite d'un officiel malgache en Tunis remonte à la fin des années 1980. C'est désormais «un oubli» corrigé grâce à la visite depuis hier de Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères de Madagascar, qui se poursuivra jusqu'au 16 janvier.

Cette rencontre intervient alors que les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Une occasion rare de renforcer des liens quelque peu négligés : la dernière visite officielle d'un ministre malgache en Tunisie remonte à 1989, ajoute à l'importance de cet événement.

Une rencontre qui a permis de jeter les bases d'une coopération future et les deux ministres des Affaires étrangères, lors du point de presse, semblaient déterminés à donner un coup de fouet significatif aux relations entre les deux pays. C'est la Tunisie qui, il y a quelques mois seulement, a convié la ministre malgache des Affaires étrangères, et dès lors les équipes des deux ministères homologues ont travaillé d'arrache-pied pour que la visite soit fructueuse.

«Nos discussions aujourd'hui ont été fructueuses et constructives. Elles nous ont permis d'évaluer l'état des relations bilatérales entre la Tunisie et Madagascar et d'identifier les obstacles qui empêchent notre coopération d'atteindre le niveau souhaité...Nous avons également convenu de l'importance de saisir toutes les opportunités de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun, de renforcer la coopération tripartite, et de tirer pleinement parti des avantages offerts par l'adhésion de nos deux pays à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et au Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa), pour développer nos échanges commerciaux et ouvrir de nouvelles perspectives à nos économies», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti.

Des pistes de coopération

Concrètement, le ministre a affirmé que les discussions avec son homologue malgache ont porté notamment sur la nécessité «d'explorer des voies de coopération dans des domaines comme les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les industries durables, les énergies renouvelables et la numérisation».

À ce titre, un mémorandum d'entente portant création des consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger de la république tunisienne et le ministère des Affaires étrangères de la République de Madagascar, ainsi qu'un mémorandum d'entente de coopération dans les domaines de la poste et des technologies de l'information et de la communication, et de l'économie numérique, ont été signés entre les deux parties.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont également constaté une concordance des positions diplomatiques et un tropisme vers l'inclusion et la coopération interafricaine. La Tunisie a d'ailleurs saisi l'occasion pour réaffirmer son «soutien total, constant et inconditionnel au droit légitime et inaliénable du peuple palestinien frère à établir son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien ».

Lors de son allocution, la ministre des Affaires étrangères malgache, Rafaravavitafika Rasata, s'est dite satisfaite et fière de sa première visite en Tunisie et a rappelé également que les deux pays partagent les mêmes valeurs.

«Madagascar et la Tunisie, ce sont deux nations francophones, deux nations africaines, et nos pères fondateurs ont voulu que l'Afrique puisse construire son avenir, tracer une voie de développement, de paix, de sécurité, grâce à des échanges, d'abord entre les nations africaines, puis les échanges avec le reste du monde», a ainsi déclaré la ministre.

Traduire les ambitions en actions

La ministre malgache des Affaires étrangères s'est dite particulièrement réjouie de ce moment, qu'elle augure une nouvelle page de la coopération entre les deux pays. Elle a exprimé le voeu que les équipes des deux parties restent étroitement en contact de traduire en actions concrètes toutes les bonnes résolutions prises lors de cette journée. Elle a également adressé ses plus vifs remerciements au gouvernement et au peuple tunisiens, au staff du ministère des Affaires étrangères, et en particulier au ministre, pour l'organisation de cette visite qu'elle a qualifiée d'historique.

Madagascar, la cinquième plus grande île du monde, malgré son potentiel énorme, fait face à des défis importants. Selon la Banque mondiale, en 2023, 80,7% de la population, estimée à 30,3 millions d'habitants, vivait avec moins de 2,15 dollars par jour.

Mais la croissance économique, de 3,8 % en 2023 est en pleine accélération, avec une prévision de 4,5 % pour 2024. Ce dynamisme repose sur des secteurs clés comme l'agriculture, les mines (notamment le nickel et le cobalt, qui représentent 25 % des exportations), le textile et les télécommunications. Par ailleurs, sa dette publique atteint les 55,6 % du PIB.