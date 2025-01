Congo-Brazzaville: Affaires - IFC explore les opportunités des secteurs prioritaires du pays

La Société financière internationale (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale (BM), a organisé le 14 janvier à Brazzaville « IFC day », un événement ayant réuni les acteurs du secteur privé, les membres du gouvernement et les partenaires au développement.

L'objectif de la rencontre était d'échanger autour des défis et opportunités des secteurs prioritaires pour le développement du pays, notamment l'énergie, l'industrie, l'agriculture et le numérique, inscrits dans le Plan national de développement (PND 2022-2026).

« Nous avons organisé la première édition de IFC au Congo pour deux objectifs : d'une part, pour informer un public plus large sur nos produits et services ainsi que nos stratégies; d'autre part, c'est un rendez-vous qui permet aux acteurs publics et privés d'échanger sur les opportunités d'investissement au Congo et des voies et moyens pour accroître les investissements dans ce pays », a expliqué le représentant régional de l'IFC pour le Congo, la République démocratique du Congo et le Burundi, Malick Fall.

Autrefois limitées au Congo, les activités de l'IFC ont, ces deux dernières années, été engagées pour permettre d'accroître de façon significative. Un bureau a été ouvert pour renforcer les équipes au niveau local afin d' être au plus près des besoins du secteur privé dans le dialogue avec le gouvernement.

« Nous avons commencé avec nos activités d'investissement. L'année dernière, 10 millions de dollars ont été investis dans une société évoluant dans le secteur des télécommunications. Nous avons également engagé plusieurs initiatives dans les secteurs prioritaires », a relevé le représentant régional de l'IFC.

« Tout cela permettra dans les années à venir d'accroître de manière significative nos activités non seulement d'investissement, mais aussi de service conseil au Congo, en partenariat avec la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et financiers », a-t-il poursuivi.

Pour aider le Congo à améliorer son climat des affaires, l'IFC a lancé le diagnostic du secteur privé, un outil permettant de comprendre les opportunités et les défis. Les équipes en charge de cette étude sont, d'après Malick Fall, à Brazzaville pour rencontrer les membres du gouvernement, les acteurs du secteur privé, les organisations patronales, les chambres de commerce, ect.

Signalons que les entreprises venues d'autres pays ont partagé leurs expériences d'investissement avec l'IFC, offrant ainsi des perspectives uniques sur les outils innovants pour accompagner la croissance et le développement du secteur privé congolais.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, a déclaré : « Cet événement qui réunit des acteurs majeurs du secteur privé, des institutions financières et partenaires au développement constitue une étape clé de notre vision commune de la transformation de l'économie congolaise ». Selon lui, c'est en unissant les forces, secteurs public et privé, que l'on réussira à bâtir une économie qui offre les opportunités notamment aux jeunes et femmes.

« La diversification économique que vise le Congo va permettre d'atteindre une forte croissance que nous voulons inclusive, durable et résiliente portée par un PND qui met en exergue le rôle du secteur privé pour y parvenir. Notre collaboration avec la SFI est essentielle pour atteindre nos objectifs », a estimé le ministre de l'Economie.