Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - La CNTR et le Pnud signent un accord de financement

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont signé, le 14 janvier à Brazzaville, l'accord de financement pour tiers donateurs, dont l'objet est, entre autres, de fixer l'engagement de cette institution à contribuer au financement du coût du projet d'élaboration du cadre d'action intégré de la gouvernance publique en République du Congo.

Signant le document, la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, a rappelé que cet accord matérialise l'ouverture d'un fonds commun en gestion par son institution pour l'exécution du plan d'investissement prioritaire, conclu en mai 2024, pour aller vers une gouvernance intégrée. Il s'agit, a-t-elle rappelé, d'un plan prioritaire qui agrège au moins cinq institutions de la République, toutes investies dans le mandat visant l'amélioration du contrôle de l'action publique, la transparence et la mise en place des outils directeurs. Le but étant de permettre à la transparence de se faire dans la manière la plus coordonnée possible avec les différentes structures de l'Etat.

« Concrètement, la signature de ce matin va faire en sorte que vous allez être un bailleur de fonds, le Pnud est un agent de conseil sur les stratégies et d'accélération de la mise en oeuvre de vos priorités de développement. C'est ensemble avec vous que nous allons sur la mobilisation des financements. L'acte posé est symbolique, parce qu'il témoigne de la volonté et du leadership d'une structure nationale d'investir dans son plan de développement, dans son plan stratégique qui lui a été confié », a rappelé Adama Dian Barry, se félicitant de la confiance placée en son institution pour la gestion des ressources à mobiliser.

Le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, de son côté, a salué l'engagement du Pnud à travers ce partenariat formel et pour sa forte implication dans tout le processus de discussion et de rédaction de cet accord de financement. Il a également rappelé que le plan d'initiation pour l'élaboration du cadre d'action intégré de la gouvernance publique vise le renforcement de l'appareil de contrôle de l'Etat, permettant de consolider le système national de redevabilité en matière de gestion des finances publiques et d'asseoir une culture de résultats et de performances.

« La mise en oeuvre effective du cadre d'action intégré de la gouvernance publique, dont nous paraphons l'accord de financement, contribuera sans aucun doute à la réalisation des initiatives audacieuses et innovantes, visant d'ici à 2026 à faire bénéficier aux pouvoirs publics et à notre population d'un système de gouvernance amélioré sur les plans institutionnels, démocratiques et des droits humains. Ceci pour un développement inclusif et participatif sans éluder la consolidation de la paix et de l'effort humanitaire », a-t-il déclaré. Il a précisé que la signature de cet accord est une avancée significative pour la consolidation du cadre d'action intégré de la gouvernance publique en République du Congo.