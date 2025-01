Tunisie: Renforcement de la coopération tuniso-saoudienne dans le secteur minier

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a rencontré, le mardi 14 janvier, le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources Minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef. Cette rencontre s'est tenue en marge de la quatrième édition du Congrès international sur les mines, organisé à Riyad, du 14 au 16 janvier, sous le thème "Réussir l'impact". L'événement a également vu la participation de Hamdi Ben Othman, conseiller aux affaires étrangères de l'Ambassade de Tunisie à Riyad, et de Abdelkader Amidi, directeur général de la Compagnie des Phosphates de Gafsa.

Les deux ministres ont salué la solidité et la longévité des relations entre les deux pays, ainsi que les progrès réalisés dans leur coopération bilatérale. Ils ont exploré les opportunités de partenariats stratégiques pour le partage de connaissances et d'expertise, en vue de développer des projets communs dans le secteur minier.

Ils ont également discuté de l'importance cruciale d'intégrer les technologies de pointe pour optimiser l'exploitation des ressources naturelles, tout en renforçant la productivité du secteur minier et des engrais.

Les deux parties ont souligné la nécessité de promouvoir une plus grande synergie entre les secteurs industriels et énergétiques, en mettant un accent particulier sur la transition énergétique. Des visites sur le terrain seront organisées afin de permettre aux experts des deux pays d'échanger leurs expériences sur des thématiques clés telles que l'innovation, la protection de l'environnement, ainsi que la réduction des émissions de carbone et des gaz à effet de serre.

En parallèle, Fatma Thabet Chiboub a participé à l'inauguration d'une exposition dédiée aux dernières innovations et technologies dans le secteur minier. Cet événement a mis en lumière les réalisations d'entreprises saoudiennes et internationales. L'inauguration a été supervisée par Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources Minérales, et Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, ministre saoudien de l'Investissement, en présence de plusieurs autres ministres et hauts responsables internationaux.