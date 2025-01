Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Environ 1 000 poches de sang offertes au Laboratoire national de santé publique

Le don de sang a été fait par l'Association Sassou-N'Guesso-Aymard (Asna) en vue de permettre au Laboratoire national de santé publique de renforcer sa banque de sang. Le but étant de sauver de multiples vies humaines.

La banque de sang a toujours connu quelques soucis de ce produit à la fin et au début d'une année, parce que généralement en cette période, surtout festive, la demande est énorme. Afin d'éviter que cette demande dépasse l'offre, l'Asna a pensé renforcer la banque de sang du Laboratoire national de santé publique. « Nous sommes venus faire un don de sang au Laboratoire national de santé publique.

Nous le faisons au bénéfice de notre population afin de combler le déficit s'il y en a pour les malades qui en veulent. Car nous constatons souvent que c'est pendant les périodes festives et après qu'il y a un grand besoin en sang. Voilà pourquoi nous avons pensé offrir au Laboratoire national une très grande quantité de ce produit organique », a indiqué Gérard Ngakosso, membre actif de l'Asna.

Il a révélé qu'au regard de la mobilisation faite pour cette action salvatrice, l'Asna a prévu d'offrir plus de mille poches de sang. « Nous sommes très nombreux, et vous voyez de vous-mêmes que les membres de l'Asna ne cessent de venir. Ils viennent de partout, des quatre coins de la ville capitale. Nous avons statué sur plus de mille poches de sang », a-t-il précisé.

Natacha, l'une des membres de l'Asna, la trentaine d'âge révolue, a estimé que l'acte est même capital. « Lorsque les responsables de notre association nous ont informés de cette opération, je n'ai pas un seul instant hésité de donner mon aval. Pourquoi je l'ai fait, parce que j'ai vu un parent en train de rendre l'âme tout simplement parce qu'il y avait déficit de ce produit organique dans les hôpitaux.

C'est regrettable. Or, si le Laboratoire national de santé publique est doté de ces poches de sang, à son tour, il alimente les hôpitaux, et dès lors ceux-ci peuvent faire face aux malades qui sont dans l'urgence. Nous sommes plus de mille membres de l'Asna aujourd'hui, donc c'est une bonne quantité que nous allons doter au laboratoire. Si nous le faisons avec le coeur, nous souhaitons que ce produit organique capital soit géré et utilisé à bon escient. Ce serait regrettable si les gens se montrent véreux pour ce qui garantit la vie », a-t-elle lancé.