Afrique Centrale: Le Président Obiang Nguema quitte Luanda

Luanda — Le Président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a quitté mardi après-midi la ville de Luanda, où il a effectué une visite de travail de 48 heures, à l'invitation de son homologue angolais, João Lourenço.

Dans la capitale angolaise, Obiang Nguema a eu une réunion privée avec João Lourenço, et a assisté à la signature de trois nouveaux accords de coopération, qui marquent le renforcement des relations entre les deux pays.

Il s'agit du Protocole dans le domaine de la formation linguistique et administrative des employés de Guinée équatoriale, ainsi que les accords liés l'agriculture, l'élevage et la foresterie et au domaine de la technologie aéronautique.

S'adressant à la presse, au Palais Cidade Alta, le Président de la Guinée équatoriale a invité les hommes d'affaires angolais à investir dans son pays, en vue d'un plus grand échange entre les économies des deux États.

Au cours de son intervention, le Chef de l'État de Guinée équatoriale a également mentionné que l'occasion avait également servi à discuter des différents aspects d'ordre économique, comme la mise en oeuvre de la zone de libre-échange africaine, sans que les hommes d'affaires ne soient étouffés par les impôts.

Il a ajouté que, parmi les raisons de son déplacement, il y a le fait que l'Angola est l'un des pays importants de l'Afrique Centrale et, étant donné que le Président João Lourenço assumera bientôt la présidence de l'Union Africaine (UA), il a décidé de venir aborder des questions brûlantes d'actualité, notamment le problème de la sécurité sur le continent et de la stabilité des gouvernements.

Coopération

L'Angola et la Guinée équatoriale sont deux importants producteurs de pétrole en Afrique, ils font également partie de la région du golfe de Guinée et entretiennent des solides relations politiques, diplomatiques et culturelles depuis plusieurs années.

La coopération entre les deux pays concerne, entre autres, les domaines de l'économie, de l'énergie et de la sécurité.

Tous deux sont membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Les autorités angolaises et équato-guinéennes travaillent à diversifier la coopération, en adoptant des moyens permettant d'identifier des intérêts communs, avec des bénéfices réciproques.