Afrique: Union Africaine de Judo - Siteny réélu à l'unanimité par acclamation

Candidat unique à sa propre succession, Siteny Randrianasoloniaiko rempile pour un second mandat à la tête de l'Union africaine de judo, hier, à Casablanca.

Continuité. L'ancien président de la fédération malgache de judo, Siteny Randrianasoloniaiko, unique candidat pour la présidence de l'UAJ a été réélu à l'unanimité par acclamation lors de l'Assemblée générale élective de l'instance continentale qui s'est déroulée, hier, à Casablanca, au Maroc.

Le Malgache reste ainsi le patron du judo africain jusqu'en 2029 et aussi vice-président de la Fédération internationale de judo. Élu à la tête de l'UAJ en 2021, Siteny Randrianasoloniaiko a opéré plusieurs changements en quatre ans de présidence.

« Ce congrès est la célébration de ce que nous avons réalisé ensemble et une opportunité pour poser les bases d'un avenir encore plus prometteur pour le judo africain. Notre vision commune combinée à la passion et à résilience des athlètes, entraineurs et administrateurs à propulser notre continent dans une nouvelle ère de succès sportif et d'unité » a fait savoir Siteny en marge du congrès de l'UAJ. Les programmes de formation et de développement ont atteint un nouveau sommet lors des quatre précédentes années et seront renforcés pour le nouveau mandat.