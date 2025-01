Madagascar: Clinique Ivokoloaina - Le film Debout, comme modèle de résilience

La Clinique Ivokoloaina, une clinique privée spécialisée en oncologie, et l'espace KoloMahaolo, tous deux sis à Loharanombato Ampitatafika, organisent un jeudi par mois, une réunion de paroles.

Pour cette année, le premier rendez-vous « Resadresaka » de l'année aura lieu le jeudi 23 janvier prochain à l'Espace Kolomahaolo. Ce rendez-vous mensuel débutera par une projection du court-métrage « Debout ! » de Felana Rajaonarivelo, une artiste photographe et réalisatrice accomplie.

Ce film qui a déjà reçu de nombreux prix internationaux servira de point de départ pour un moment de discussion et d'échange, autour du thème de la résilience. Ce documentaire plonge le téléspectateur dans le parcours inspirant de quatre femmes qui, malgré leur handicap, ont su se tenir « debout » et inspirer leurs communautés.

Parmi elles : Fela, directrice dévouée d'un centre pour enfants handicapés. Elle a été touchée par la poliomyélite à l'âge de trois ans. Elle lutte actuellement pour offrir une éducation et des opportunités aux jeunes Malgaches atteints de handicap.

La deuxième héroïne, Lahatra, est née avec une seule jambe. Elle est devenue auteure et conférencière. Elle partage son récit de résilience et de détermination dans son livre autobiographique et à travers des conférences dans tout le pays.

Nourina, le troisième modèle de résilience du film a également été touchée par la poliomyélite dans son enfance. Elle est restauratrice et dirige une entreprise de restauration à Majunga.

Enfin, Marie-Claire, a été amputée des pieds alors qu'elle avait tout juste un mois. Une maladie et une injection de médicaments intramusculaire en sont la cause. Elle est actuellement crocheteuse et vendeuse ambulante, devenant une source d'inspiration pour sa communauté.

Le parcours atypique de ces quatre femmes au courage démesuré se veut une source d'espoir pour tous ceux qui ont besoin de la force de la résilience et de la détermination, peu importe la situation qu'ils traversent. C'est justement l'objet de ces réunions de paroles. Cette première édition débutera à 11 heures ce jeudi.