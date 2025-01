Madagascar: Analamanga - Poursuite des formations gratuites pour les travailleurs du THR

Le secteur touristique affiche actuellement un nouveau dynamisme pour ne citer que l'ouverture de la saison de croisière qui s'annonce prometteuse dans les villes portuaires de la Grande île.

Face à ce nouvel élan du secteur, la Confédération du Tourisme de Madagascar poursuit son engagement de mettre en place des formations gratuites pour les travailleurs du THR (Tourisme-Hôtellerie et Restauration) dans la région Analamanga. Des plannings de formation sont ainsi prévus pour ce mois de janvier, et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Miatrika, financé par le projet PIC (Pôles Intégrés de Croissance). Il s'agit notamment d'un programme de renforcement des compétences du capital humain afin d'améliorer la compétitivité des entreprises touristiques ainsi que la qualité des services offerts dans ce secteur pourvoyeur de devises à la nation.

Inscriptions ouvertes

Dix modules de formation seront dispensés du 20 au 24 janvier 2025. Cela concerne principalement les techniques de services en salle et bar, les techniques d'accueil en restaurant et hôtellerie, les techniques de cuisine et pâtisserie, la gestion de conflits pour les guides touristiques, le développement personnel et le marketing digital. Les formations linguistiques surtout le français et l'anglais ainsi que les techniques de services des étages sont également priorisées. Un autre calendrier de renforcement des compétences de ces travailleurs dans les domaines du Tourisme, de l'Hôtellerie et de Restauration est prévu du 27 au 31 janvier 2025 pour les mêmes modules de formation. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour tous les acteurs qui sont intéressés à bénéficier de ce programme Miatrika, a-t-on communiqué.

Conditions d'éligibilité

Cependant, la Confédération du Tourisme de Madagascar a émis des conditions d'éligibilité. Seules les entités touristiques formelles ayant une carte d'identification fiscale datant d'au moins 2019 et une carte statistique, peuvent participer à ces formations gratuites. Quant aux entreprises de voyages ou de prestation touristique, elles doivent disposer d'un RCS ou d'une autorisation d'ouverture ou d'exploitation ou bien d'une licence de différentes catégories délivrée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. D'aucuns reconnaissent que ce programme de renforcement des compétences des acteurs touristiques contribue à la création d'emplois en promouvant le recrutement ainsi qu'à la formalisation de la profession des guides touristiques.

Meilleures destinations

Par ailleurs, cela permettra de répondre aux besoins des touristes internationaux qui commencent à affluer à Madagascar. À titre d'illustration, de nombreux paquebots ont déjà fait escale dans les villes portuaires de la Grande île depuis l'ouverture de la saison du tourisme de croisière 2024-2025. Dans la foulée, la célèbre plateforme de voyage Evaneos spécialisée dans les voyages sur mesure, a recommandé Madagascar parmi les 12 meilleures destinations incontournables pour cette année 2025.