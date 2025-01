Angola: Le gouverneur José Martins veut des administrateurs « pour le peuple et avec le peuple »

Menongue (Angola) — Le gouverneur de la province de Cubango, José Martins, a demandé aux administrateurs municipaux de travailler « pour le peuple et avec le peuple », pour le bien-être social des citoyens et le développement de leurs districts.

Le gouvernant s'exprimait lundi lors de la cérémonie d'investiture des administrateurs reconduits et nouveaux, ainsi que des directeurs des bureaux provinciaux, dans le cadre de l'institutionnalisation des provinces de Cuando et Cubango, sur la base de la loi 14 du 5 septembre 2024, de la Division Politico-Administrative.

« Nous demandons aux administrateurs de travailler en permanence avec les communautés, quelles que soient les conditions qu'ils rencontreront, notamment dans les nouvelles municipalités », a-t-il réitéré.

José Martins a invité les personnes investies à se joindre aux efforts de transformation et de développement de la province, sur la base des quatre piliers choisis, notamment le développement du capital, la construction et l'amélioration des infrastructures, l'amélioration de la fourniture de services sociaux à la population et l'augmentation de la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le gouvernorat compte sur cette équipe pour mettre en oeuvre ces piliers, en tenant compte de son expérience académique, technique et professionnelle, afin qu'elle puisse travailler avec plus d'engagement et dévouement, visant à atteindre les objectifs attendus.

À cet égard, José Martins a dit que ces valeurs devraient ratifier le grand pas franchi par l'Exécutif, celui de diviser l'ancienne deuxième plus grande province du pays (Cuando Cubango) en deux, dans le but de rapprocher les services publics des citoyens.

Au cours de l'acte, les administrateurs de Menongue, Roberto de Jesus Kalie Biwango; de Cuchi, Severino Sawanda Tchimbolo; de Longa, José Ernesto da Silva; de Caiundo, Manuel Mora Jamba: de Cutato, Luís Paulo Vissunjo et de Tchinguanja, Manuel Tuta Mateus Miguel, ont été investis.

On également été installés comme administrateurs municipaux de Nancova, Augusto Domingos Manuel; de Calai, Adélia Muambeno Samuel; de Mavengue, Laura Caveto; de Savate, Ana Paula Baptista: et de Cuangar, Benjamim Dumba João.

Quant aux directions provinciales, le gouverneur a investi les directeurs du Bureau des études, de la planification et des statistiques, Elias Paganini Hossi da Silva; du Bureau juridique et des échanges, Andércia Policarpo Almeida de Sousa, et du Bureau des ressources humaines, Ana Fernanda dos Anjos Mucamba Tchiulo.

Ont également été installés comme directeurs provinciaux pour l'éducation, Inácio José Samba ; pour la santé, João Chihinga Solochi; pour les archives et la modernisation administrative, Nelson Mabaia Edivaldo Armando; pour le développement économique intégré, Aida Rosalina Pedro Manuel, et pour les infrastructures et services techniques, Edmundo Hilary Felix Sapalalo.

Le gouverneur a encore investi les directeur des Bureaux de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, José Luís Jonatão Navalha; de l'Environnement, de la Gestion des Déchets et des Services Communautaires, Afonso Dala; des Transports, de la Circulation et de la Mobilité Urbaine, Cecília Bimba Incha, et de l'Action Sociale, de la Famille et de l'Égalité des Genres, Virgínia Ruth Ester Manjolo Romão.

Etaient également sur la liste ceux de la Culture et du Tourisme, José Eduardo Ezequias; de la Jeunesse et des Sports, Miguel Tchissingui Augusta Américo, ainsi que les conseillers du gouverneur pour les domaines de la Politique, João Yambo Miguel, du Social, Daniel Cassela Nhama Tchikuve, et de l'Économique et Production, João Agostinho de Jesus Paquete.