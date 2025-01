Angola: Le gouverneur de Moxico recommande de mettre fin à la crise de leadeship deux ans dans le royaume de Mbunda

Lumbala — Le gouverneur de Moxico, Ernesto Muangala, a lancé ce mardi, dans la municipalité de Lumbala - Nguimbo, un appel aux représentants de la cour du royaume de Mbunda pour trouver un consensus et surmonter la crise de leadership qui affecte ce royaume depuis deux ans.

La crise dans ce royaume, qui compte 15 millions de sujets répartis en Angola, en RDC, en Namibie, en Afrique du Sud et au Zimbabwe, a commencé en décembre 2022, après la mort du roi Mwene Mbandu IV, qui n'est resté à la tête de cette monarchie que 67 jours, remplaçant Mwene Mbandu III, également décédé, en juillet 2021.

Depuis lors, le royaume est confronté à des crises dans l'identification d'un successeur capable de diriger le destin du royaume.

La dernière tentative a eu lieu en août dernier, lorsqu'un citoyen zambien, Du Shefu, aurait été illégalement intronisé roi du royaume de Mbunda.

Après une forte opposition de sa propre famille et d'autres membres de la cour, qui le considéraient comme un « individu arrogant, avec un défaut de caractère, manquant de principes de gestion et d'unification et de tribalisme », Du Shefu a été, quelques jours plus tard, déporté en Zambie, accusé, également , par les autorités administratives, d'entrée et de séjour irréguliers dans le pays.

Afin d'éviter l'extinction de ce royaume historique, le gouverneur Ernesto Muangala, en visite dans cette région de la province, a réitéré l'appel à la nécessité de trouver un consensus pour l'intronisation du nouveau roi.

«Qu'il ait la paix et la compréhension à la cour, afin que soit intronisé du roi Mwene Mbandu V», a déclaré le gouverneur.

Le royaume de Mbunda est l'un des groupes ethniques les plus anciens et les plus grands d'Afrique australe, situé dans la province de Moxico, précisément dans la municipalité de Lumbala-Nguimbo, à la frontière avec la Zambie.