Algérie: Larbaoui reçoit l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique à Alger

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, mardi, l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique à Alger, Mme Elizabeth Moore Aubin, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'audience a permis aux deux parties d'examiner "l'état des relations privilégiées entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique et les différents aspects de la coopération bilatérale" et de mettre en avant "la volonté commune qui anime les dirigeants des deux pays et leur souci de renforcer le partenariat algéro-américain dans divers domaines et de l'étendre et de le diversifier au service des intérêts communs des deux pays et peuples amis".

Les deux parties ont également passé en revue "les questions régionales et internationales d'intérêt commun", soulignant "l'importance de l'intensification de la concertation bilatérale entre les deux pays pour relever les défis communs au service de la paix, de la stabilité et du développement, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies", selon le communiqué.