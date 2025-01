Maroc: Un colloque à Guelmim met en avant les dimensions historiques et spirituelles du Manifeste de l'indépendance

Guelmim — "Le Manifeste de l'indépendance : Dimensions historiques et spirituelles" a été le thème d'un colloque organisé, lundi, par le conseil local des ouléma de Guelmim.

Ce colloque, organisé en partenariat avec la délégation régionale du Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération à Guelmim-Oued Noun, vise à mettre en valeur la dimension historique et spirituelle du Manifeste de l'indépendance, à le faire connaître aux jeunes et à souligner ses significations profondes, qui reflètent la force de la symbiose entre le Trône et le peuple.

Le président du conseil régional des ouléma de Guelmim-Oued Noun, Sidi Mohamed Mohieddine, a souligné à cette occasion que la célébration de cet anniversaire ne consiste pas seulement à rappeler les grands sacrifices consentis par le peuple marocain pour l'édification de la Nation et la défense de son intégrité territoriale, mais aussi pour mettre en valeur la symbolique de l'évènement à plusieurs niveaux.

M. Mohieddine a noté que tous les Marocains ont consenti des sacrifices pour la liberté de la patrie, la dignité de leurs compatriotes et la préservation de l'intégrité territoriale.

De son côté, le délégué régional des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Habib Al Karf, a souligné que cet événement national constitue l'aboutissement de grands événements historiques et de luttes contre la présence étrangère et la domination coloniale.

Il a ajouté que le Manifeste de l'indépendance constituait aussi une véritable révolution qui reflétait la conscience avancée des Marocains et leur détermination à défendre leurs intérêts et à ne pas se soumettre à la volonté du colonisateur.

Au cours de cette rencontre, plusieurs membres du conseil local des ouléma ont mis en exergue les implications et les dimensions spirituelles du Manifeste de l'indépendance, dont l'attachement aux valeurs religieuses et nationales et les sacrifices pour la patrie.