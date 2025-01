Maroc: Fès - Appel à l'adoption de solutions innovantes pour renforcer la résilience climatique des territoires urbains

Fès — Les participants à la 39ème Journée Nationale de l'Architecte, organisée mardi à Fès sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont mis en avant le rôle central de l'architecte dans la transition vers des territoires durables et résilients, appelant à l'adoption de solutions innovantes pour faire face aux défis climatiques.

Au terme de cette journée, initiée sous le thème "le citoyen citoyen face au changement climatique : Problématiques de l'énergie et de l'eau", experts, architectes et décideurs ont recommandé l'exploration d'approches novatrices pour promouvoir une gestion durable des ressources et renforcer la résilience climatique des territoires urbains.

Ils ont insisté sur la nécessité de l'intégration des principes de réduction, de réutilisation et de recyclage pour une gestion urbaine durable, la planification et l'aménagement urbains adaptés aux contraintes climatiques, notamment les sécheresses et inondations et l'adoption de solutions durables pour réduire l'empreinte énergétique des bâtiments outre le renforcement d'une collaboration nationale et internationale pour optimiser la gestion des ressources hydriques et énergétiques.

L'accent a été mis également sur l'innovation et les bonnes pratiques à travers l'adoption des principes de l'économie circulaire "Réduire, Réutiliser, Recycler" dans la gestion urbaine de l'eau, la promotion des solutions naturelles (Phytoépuration et infrastructures vertes) pour améliorer la durabilité environnementale ainsi que les technologies avancées (détecteur de flux d'eau et bassins de rétention).

En ce qui concerne la planification urbaine intégrée, les participants ont recommandé l'intégration des aléas climatiques dans les documents stratégiques d'aménagement, le renforcement des capacités des acteurs pour promouvoir des pratiques durables et la mobilisation de tous les acteurs pour une gestion résiliente et durable des ressources hydriques et énergétiques.

Initié par le Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, cette journée connait la participation d'architectes, experts et décideurs, outre les représentants des ordres et des organisations des architectes d'Afrique.

Ce rendez-vous annuel, institué en hommage au discours historique prononcé par Feu SM Hassan II le 14 janvier 1986 à Marrakech, s'est inscrit cette année dans un contexte d'urgence environnementale en focalisant sur le rôle des architectes dans la transition vers un développement durable et sur les approches novatrices pour répondre aux défis croissants liés au stress hydrique et à la gestion énergétique.

L'événement a rassemblé également des présidents de grandes organisations professionnelles internationales, dont l'union africaine des architectes (AUA), l'Union Méditerranéenne des Architectes (UMAR), et la Fédération des Architectes Francophones d'Afrique (FAFA).