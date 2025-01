Maroc: Dcheira El Jihadia - Le Salon de l'artisanat d'Inezgane-Aït Melloul ouvre ses portes

Dcheira El Jihadia — Le Salon de l'artisanat d'Inezgane-Aït Melloul s'est ouvert lundi, dans la ville de Dcheira El Jihadia, avec la participation de prés de 60 exposants.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, placée sous le thème "Nos traditions, nos arts, notre fierté", a été rehaussée par la présence du Secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, du gouverneur de la préfecture d'Inezgane Aït Melloul, Ismail Aboulhokouk, du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, d'élus et de représentants des instances professionnelles et de la société civile.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat entre la wilaya de la région Souss-Massa, la Chambre d'Artisanat de la région Souss-Massa, et la Direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 19 courant, met en lumière la diversité des produits artisanaux, ainsi que d'autres spécialités reflétant la dextérité et le savoir-faire des maîtres artisans.

Dans une déclaration à la MAP, M.Essaadi a mis en avant l'importance de ce genre de manifestations qui contribuent à la valorisation et à la promotion de l'artisanat marocain, faisant part de la mobilisation continue de l'ensemble des intervenants en faveur du renforcement du rayonnement et de la mise en valeur de ce secteur.

Cet événement qui coïncide avec la célébration du Nouvel An Amazigh 2975, se veut une vitrine pour la promotion des produits locaux des artisans et coopératives et une occasion pour soutenir la dynamique économique locale.

Cette manifestation abrite des stands mettant en valeur les différents produits d'artisanat, ainsi que des produits de terroir exposés dans le cadre des efforts visant à appuyer le pôle d'économie sociale et solidaire.

Ce Salon tend aussi à valoriser le rôle du capital humain au niveau local et à donner aux produits locaux leur cachet traditionnel authentique, en élargissant la base de leur commercialisation et partant donner un coup d'accélérateur à l'économie locale.

Plus tôt dans la journée, M.Essaadi et la délégation l'accompagnant ont visité l'institut spécialisé des arts traditionnels à Inzegane qui accueille actuellement plus de 300 apprenants.

Par la suite, il a été procédé à la signature d'une convention de partenariat pour la mise en place d'un village de l'artisanat à Inzegane pour un coût global de 12 millions de dirhams.