Madagascar: Ultra-trail du Mont-Blanc - Collecte de fonds pour Alvine

Il est grand temps pour Alvine d'affronter la finale de l'UTMB. Le talent et la détermination sont là, mais le défi est surtout financier.

Aidez un athlète à écrire l'histoire ! C'est le cri de coeur de Yann Mayette, président du Crown Athletics Club d'Antsirabe, pour Tahirinirina Jeannot Avotraniaina, alias Alvine. Grâce à sa performance remarquable lors du trail Mauritius by UTMB en juin dernier, où il a décroché la troisième place après avoir bouclé la mythique course de 138 km en 18 heures et 23 minutes, Alvine a remporté un Golden Ticket pour participer à la finale de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) World Series 2025.

La course aura lieu du 25 au 29 août 2025, traversant trois pays au coeur des Alpes : la France, l'Italie et la Suisse, et rassemblera les meilleurs athlètes du monde. Alvine ambitionne de courir les 175 km, une distance qu'il n'a jamais encore parcourue, et pourrait devenir le premier Malgache à relever ce grand défi. Au-delà de ses performances exceptionnelles, Alvine est également reconnu pour sa gentillesse et son soutien constant envers ses compagnons traileurs.

Il encourage régulièrement la communauté des traileurs malgaches, tant lors des sorties qu'au cours des grandes courses. Cependant, la participation à l'UTMB ne repose pas uniquement sur des ambitions et du talent, mais nécessite également un soutien financier. C'est pourquoi son président a lancé une collecte de fonds pour l'aider à réaliser ce rêve.

« Pour lui, un rêve est devenu réalité. Mais ce n'est que le début. Depuis des années, je rêvais secrètement qu'un jour, l'un de nos athlètes se retrouverait parmi les élites sur une course aussi prestigieuse. Aujourd'hui, grâce à Alvine, ce rêve prend vie. Le talent et la détermination sont là, mais les moyens restent limités. Malgré cela, nous croyons fermement en son potentiel et en notre capacité collective à forcer le destin », a-t-il déclaré. Du côté d'Alvine, la préparation a débuté dès ce mois de janvier. Il suit un calendrier très chargé avant cet événement, qui est le plus grand et le plus respecté au monde dans le domaine du trail running.