Madagascar: Orientation et insertion professionnelle - 190 184 jeunes accompagnés par le MTEFoP

L'adéquation formation-emploi figure parmi les défis du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Des efforts ont déjà été accomplis dans ce sens, notamment la sensibilisation de 190 184 jeunes sur l'orientation et l'insertion professionnelle.

L'orientation professionnelle regroupe l'ensemble des services destinés aux individus de tout âge afin de les accompagner dans la gestion de leur carrière et dans leurs choix en matière d'éducation, de formation et de métier. Il s'agit d'aider chacun à réfléchir à ses aspirations, ses intérêts, ses qualifications, ses compétences et ses atouts, et à établir un lien entre cette connaissance de soi et ses perspectives professionnelles, mais aussi son épanouissement personnel.

L'objectif principal de l'orientation professionnelle est de développer la capacité des individus à gérer leur parcours professionnel. Le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique (MTEFoP), à travers la Direction de la Promotion de l'Emploi, accorde une attention particulière à l'orientation et à l'insertion professionnelle des collégiens et lycéens. À ce jour, 190 184 jeunes ont déjà été sensibilisés, selon le bilan présenté par la ministre de tutelle, Hanitra Razakaboana. « Nous encourageons les jeunes à créer des emplois et à lancer leurs propres entreprises pour contribuer au développement du pays. Il est essentiel qu'ils connaissent les débouchés des formations qu'ils souhaitent entreprendre », a-t-elle souligné.

Insertion professionnelle. Des efforts sont actuellement déployés pour faciliter l'intégration rapide des jeunes sur le marché du travail, en veillant à ce que les formations proposées par les structures étatiques répondent aux besoins réels des entreprises. L'Office National de l'Emploi et de la Formation (ONEF) a mené une étude visant à identifier les secteurs porteurs dans chaque région du pays. Les résultats de cette étude ont servi de base à l'élaboration de la politique d'orientation professionnelle.

Dans cette dynamique, le MTEFoP a créé deux nouvelles Maisons de l'Emploi dans les régions de Haute Matsiatra et Atsinanana, afin de promouvoir les secteurs porteurs propres à chaque territoire. En 2024, 1 831 personnes ont bénéficié de formations techniques dans des domaines tels que le maraîchage, l'aviculture et la création d'entreprise.