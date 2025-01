Tunisie: Le chef du gouvernement reçoit deux startupeurs Tunisiens dans le domaine des technologies souveraines

Tunis — Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a reçu, mardi, au Palais du gouvernement, à la Kasbah, Jihed Hannachi et Rabii Saidi, deux jeunes startupeurs opérant dans le développement des technologies souveraines dans le domaine des données et de l'intelligence artificielle.

Les deux start-uppeurs sont venus présenter leur projet après avoir pris connaissance des décisions issues du Conseil ministériel du 30 novembre 2024 consacré à la simplification et la digitalisation des procédures administratives et qui a appelé les startups tunisiennes à présenter des projets et des propositions permettant de créer des services numériques au profit de l'administration. Au cours de cette réunion, cite un communiqué de la présidence du gouvernement, Maddouri s'est félicité de l'initiative de la startup tunisienne d'adhérer de sa propre initiative et de manière responsable à cette initiative qui vient consacrer les valeurs d'édification et de construction conformément à la vision du Président de la République centrée sur la jeunesse tunisienne créative et innovante.

Le chef du gouvernement a tenu, à cette occasion, à mettre en valeur la qualité de l'activité de l'entreprise ainsi que les perspectives prometteuses qui s'offrent à elle au double plan national et international, réaffirmant le soutien absolu du gouvernement à ce type de projets porteurs et de propositions qui consacrent pleinement le principe du compter sur soi et qui contribuent activement à l'enrichissement et à la diversification du paysage économique et institutionnel. Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour remercier vivement les deux jeunes start-uppeurs pour leur initiative volontaire visant à mettre à contribution leurs expertises dans le domaine du développement des technologies souveraines afin de contribuer au processus de digitalisation de l'administration tunisienne.

Il a également pris connaissance du parcours académique et professionnel inspirant des deux jeunes start-uppeurs tunisiens qui ont effectué leurs études à l'université de Tunis avant de lancer leur startup dans le pôle technologique de Jendouba. Malgré les succès réalisés par la filiale de leur startup dans l'un des pays européens, ils ont volontiers décidé de regagner leur pays, la Tunisie, afin de contribuer activement à l'accélération du processus de développement des services dans tous les domaines et secteurs et les rapprocher autant que possible du citoyen. L'exposé présenté par les deux startupeurs Tunisiens comprend une foule de propositions pratiques et utiles à travers la conception d'une cartographie des programmes, de bases, de données et de logiciels qui permettent un suivi en temps réel des projets au niveau central et régional.