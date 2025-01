Tunisie: 'L'UNOPS continuera à soutenir le développement durable au pays et en Afrique' (Interview)

tunisie — « Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) continuera à soutenir la Tunisie et les pays de l'Afrique, afin de réaliser le développement durable et la paix notamment à travers le Hub pour l'Afrique, mis en oeuvre le 1er janvier en cours », a déclaré, mardi, Dalila Gonçalves, Directrice pour l'Afrique, dans une interview exclusive accordée à l'agence TAP.

Dalila Gonçalves a mis en avant la relation solide entre l'UNOPS et le gouvernement tunisien, déclarant : « Nous nous sentons alignés sur les priorités et nous croyons que nous avons un impact significatif à apporter dans ce pays. C'est pourquoi, en nous appuyant sur le bel exemple que nous avons en Tunisie en termes de relations, de performance et d'impact que nous avons généré, nous avons décidé de regrouper les cinq pays qui font partie de l'Afrique du Nord. »

Ces pays, a-t-elle précisé, partagent la même langue et la même culture, et l'UNOPS « souhaite capitaliser sur cette réussite en Tunisie et la répliquer dans les cinq pays ».

« La Tunisie est un pays à revenu intermédiaire et, pourtant, nous avons constitué une équipe solide de 50 professionnels locaux qui mènent des projets ayant un impact concret. Nous sommes déterminés à rester ici et à étendre ces réussites dans toute la région. »

Dans ce contexte, la directrice de l'UNOPS pour l'Afrique a exprimé sa gratitude envers le gouvernement tunisien et ses partenaires pour leur confiance et leur collaboration. « Notre travail n'est possible que grâce aux relations solides que nous avons établies. Ensemble, nous pouvons transformer les fonds en projets réels et tangibles qui améliorent les vies », a-t-elle déclaré.

Gonçalves a noté qu'après 30 années de travail impactant, l'UNOPS continue de remplir sa mission de soutien aux pays pour atteindre la paix et le développement durable.

« Rien que l'année dernière, nous avons mis en oeuvre des projets d'une valeur de 2,6 milliards de dollars dans 80 pays », a-t-elle souligné. « Ce jalon reflète 30 ans d'impact, au cours desquels l'UNOPS a constamment relevé les défis critiques, en particulier dans les régions où les progrès en matière de développement restent fragiles. »

Projets transformateurs à travers l'Afrique

Gonçalves a passé en revue les projets clés qui illustrent l'engagement de l'UNOPS en faveur du développement durable. En Sierra Leone, une initiative de solarisation visant des centres de santé situés dans des zones hors réseau a transformé de petites communautés en leur offrant un accès à l'électricité. « Le projet n'a pas seulement éclairé des centres de santé », a-t-elle expliqué. « Il a également alimenté des écoles, des petites entreprises et 300 000 foyers, créant des communautés dynamiques là où les opportunités étaient limitées. »

Elle a également évoqué les efforts de reconstruction post-conflit au Mozambique, où des villes ravagées par les conflits dans la région de Cabo Delgado sont en cours de reconstruction grâce à un financement de la Banque mondiale. De même, après le passage du cyclone Idai au Zimbabwe, l'UNOPS a collaboré avec des partenaires pour reconstruire des infrastructures, soutenant les communautés touchées dans leur relèvement.

Renforcer la santé, l'éducation et la justice

Abordant les secteurs prioritaires, Gonçalves a souligné le travail de l'UNOPS dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la justice. De la construction de cliniques en collaboration avec l'OMS à l'approvisionnement en équipements médicaux avancés pour les hôpitaux. Les efforts de l'organisation visent à améliorer l'accès à des soins de santé de qualité. Les partenariats dans les domaines de l'éducation et de la justice reflètent également son approche holistique du développement.

Gonçalves a aussi mentionné le travail de l'organisation dans les régions touchées par des conflits, notamment au Soudan, où les crises en cours ont laissé les communautés dans un besoin urgent d'infrastructures et de services de base. « Nous sommes déterminés à renforcer la résilience, même dans les circonstances les plus difficiles », a-t-elle affirmé.

L'UNOPS oeuvre en Tunisie depuis 2006, soutenant le développement social et économique du pays grâce à un large éventail de services, notamment en matière de gestion de projet, d'infrastructures, d'achats et de ressources humaines.

En étroite collaboration avec le gouvernement tunisien, des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des institutions financières internationales, l'UNOPS soutient des projets favorisant notamment le développement régional, la création d'emplois « verts » et la réforme du secteur de la justice.

L'équipe de l'UNOPS en Tunisie soutient en outre le développement durable dans la région, gérant des projets en Algérie, en Égypte, en Libye et au Maroc.