Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit une message de son homologue sénégalais

Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi après-midi, au Palais de Carthage, le ministre sénégalais des forces armées, Birame DIOP, en qualité d'envoyé spécial porteur d'un message écrit adressé au chef de l'Etat par Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'Etat a rappelé les relations historiques fraternelles distinguées entre la Tunisie et le Sénégal, notamment depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1961, se félicitant du niveau de coopération atteint dans les différents domaines.

Le président Saïed a exprimé à cette occasion son souhait de voir ces relations évoluer dans l'avenir à la faveur des potentialités humaines et aux ressources naturelles dont disposent les deux pays, ce qui contribuera à réaliser l'intégration escomptée au niveau bilatéral ou au sein des institutions de l'Union africaine (UA), dont notamment les institutions financières pour promouvoir davantage le développement dans le Continent africain.

« Etant un pays fier de son appartenance africaine, la Tunisie n'a de cesse de croire que l'Afrique est pour les Africains », a fait savoir le chef de l'Etat, soulignant « qu'il est grand temps d'adopter une approche nouvelle et innovante qui favorise la solidarité, la coopération et l'intégration entre les pays du Continent et contribue ainsi à la réalisation des aspirations de ses peuples au développement, à la croissance et à la prospérité. »

Le chef de l'Etat a, par ailleurs, tenu à réaffirmer la pleine et entière disposition de la Tunisie à coopérer avec ses frères africains et à faire preuve d'ouverture à tout ce qui peut contribuer à développer davantage les mécanismes de coopération établis afin de réaliser un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures.

« Le Continent africain regorge de richesses de toutes sortes », a martelé le président Saïed, ajoutant "qu'il temps pour que les peuples de ce Continent en tirent meilleur bénéfice après avoir enduré de longs siècles de guerres, de famine, de déplacement forcé et de traite des personnes."

Le Président de la République a souligné qu'il est nécessaire que les pays du Continent parviennent à transcender les déboires et souffrances du passé pour édifier un nouvel avenir plus radieux pour leurs peuples. Pour ce faire, a-t-il dit, ces pays sont appelés à travailler dur et sans relâche pour réduire les énormes disparités de développement dans le monde et à s'engager dans la lutte pour construire un nouvel ordre mondial plus juste et équitable. Le président Saïed a également appelé les pays du Continent africain à prendre l'initiative afin de changer la réalité du Continent africain malgré l'ampleur des défis communs auxquels ils sont confrontés dans plusieurs domaines, tels que les secteurs de la santé, de l'éducation et du transport en plus des défis liés au terrorisme, à la migration irrégulière et au changement climatique afin que les Africains mènent une vie digne dans leurs pays dans la stabilité et la sécurité.