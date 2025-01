Maroc: Forum sur les Minéraux du Futur à Riyad - L'UM6P choisie pour piloter le pôle du développement durable

Riyad — Les participants à la 4e réunion internationale des ministres en charge des affaires minières ont décidé, suite aux progrès réalisés en 2024 à travers la création de trois centres régionaux d'excellence en Afrique, en Asie de l'Ouest et en Asie centrale, de confier le pilotage du pôle du développement durable à l'Institut de géologie et d'exploitation minière durable, relevant de l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P).

Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a contribué de manière efficiente à la réalisation de cet exploit à travers son soutien constant et sa vision stratégique pour le renforcement du développement durable dans le secteur d'exploitation minière.

Cet exploit est le fruit des efforts conjoints du ministère et de l'UM6P, contribuant ainsi à faire de cette dernière une institution capable de jouer un rôle de premier plan dans le cadre de cette initiative.

En vertu de cette décision, l'UM6P sera en charge, aux côtés de deux centres en Arabie Saoudite et en Afrique du Sud, de la formation des jeunes pour tirer parti des opportunités qu'offre le secteur des mines à travers l'exploration et l'exploitation géologiques et la création d'une industrie minière du futur productive, avec peu d'impact environnemental.

L'Université Mohammed VI polytechnique se place ainsi à l'avant-garde des efforts visant à transformer les pratiques minières, avec l'attachement du Centre du développement durable à promouvoir les pratiques minières respectueuses de l'environnement, l'inclusion sociale et la viabilité économique.

A travers l'encouragement des principes d'économie circulaire, de réduction des déchets, de lutte contre la pollution et de réhabilitation des sites, ce centre contribuera à établir de nouvelles normes en matière d'exploitation minière durable.

Ces centres seront soutenus suivant les principes de partage de connaissances et d'encouragement de la coopération transfrontalière, par six autres centres issus du Canada, de Grande-Bretagne, d'Australie, de Turquie, des Etats-Unis et de l'Université de Pennsylvanie.