Afrique Australe: Tennis par équipe/U14/U16 - Les Akomba enregistrent une première victoire

Contrairement aux joueurs de tennis de la catégorie U14 qui sont complets en nombre, l'équipe féminine est handicapée par le manque d'effectif avec une fille en U16 et deux autres en U14. Ainsi, la délégation malgache qui participe actuellement au championnat d'Afrique australe de tennis à Windhoek, en Namibie, a trouvé la solution idoine pour les filles en réussissant à les aligner par équipe.

Onintsoa Ramanampanoharana et Mateï Eliana Randrianasolo, dans la catégorie U14 filles, ont réuni leurs forces pour évoluer dans la catégorie U16 avec Soa Ainatia Andriamaniraka. La stratégie concoctée par Dina Razafimahatratra, coach des Akomba avec les filles, a réussi. Les Akomba de la catégorie U16 filles ont battu les Botswanaises par 3-0 et accèdent au tour suivant.

En simple 2, Mateï Randrianasolo bat Bapaletswe en 2 manches (6/1 6/4). En simple 1, Soa Ainatia Andriamaniraka bat Nelisiwe Tsima en 2 manches (6/2 6/1) tandis qu'en double, le duo formé par Onintsoa Ramanampanoharana et Soa Ainatia Andriamaniraka a surclassé la paire formée par Jemima Makhumalo/Bapaletswe en 2 sets (6/1 6/3).

Chez les garçons U14, composés de Sébastien Rakotondramboa, Ny Avo Razafindrazaka, Sébastien Rakotondramboa et Manou Ramandimbison, Madagascar a battu le pays hôte, la Namibie, par 2-1.

Reprendre confiance

En simple 2, Sébastien Rakotondramboa bat Tadiwa Mombeyarara en trois manches (6/1 4/6 6/4) tandis que Ny Avo Razafindrazaka a battu Johan Theron en trois sets (2/6 6/4 6/4) en simple 1. Quelle que soit l'issue du match de double, la première victoire des Malgaches en menant 2-0 a déjà été actée. Au match de double, pour la formalité, le duo formé par Sébastien Rakotondramboa/Manou Ramandimbison s'est incliné en trois manches (4/6 6/3 7/10) devant Tadiwa Mombeyarara/Gurirab.

Après la belle bataille récompensée par sa victoire contre Johan Theron en trois manches, Ny Avo Razafindrazaka donne son impression : « Je suis content d'avoir gagné contre mon adversaire. Dans ma tête, je pensais juste à gagner un set et quand j'ai perdu le premier set, c'était encore plus difficile de pouvoir remonter un set et espérer disputer un 3e set. Puis, au fur et à mesure que le second set se déroulait, j'ai pu reprendre confiance en moi et m'appliquer sur la tactique qu'on a mise en place avec le capitaine. La victoire de Sébastien Rakotondramboa aussi m'a en quelque sorte libéré. »