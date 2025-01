Madagascar: Dégâts de Dikeledi - Cinq mille sinistrés recensés

Les victimes du passage du cyclone Dikeledi dans le Nord atteignent cinq mille huit cents, issus de mille huit cent un ménages, selon le bilan officiel du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), hier. Trois cent cinquante-deux personnes ont été déplacées à la suite de cette catastrophe naturelle. Les vents forts et les fortes pluies ont détruit trois cent soixante-dix maisons, anéanti onze maisons et inondé mille deux cent quatre-vingt-dix-sept cases d'habitations, selon la même source.

Parmi les victimes, trois mille deux cent d'entre eux se trouvent dans la région Sava, où Dikeledi a atterri le soir du samedi 11 janvier. La région Diana recense deux mille cinq cent quatre-vingt sinistrés, Analanjirofo onze et Sofia cinq.

Les sinistrés ont déjà quitté les sites d'hébergement, et ceux qui n'ont plus de maisons seraient hébergés par leurs proches, selon les autorités dans les régions traversées par ce cyclone. L'État a apporté des vivres, des clous, des toits et des fournitures scolaires aux sinistrés, pour les aider à reprendre une vie normale après cette catastrophe. Des membres du gouvernement, à l'instar de la ministre de l'Intérieur, Nirintsoa Rahajavololoniaina, et de la ministre de la Population, Aurélie Razafinjato, sont venus au chevet des victimes de Dikeledi.