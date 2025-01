Afrique: CHAN 2024/Tirage au sort - Les groupes du Maroc et du Sénégal à éviter

La cérémonie de tirage au sort aura lieu ce soir, à Nairobi. Les dix-huit nations qualifiées pour le 8e Championnat d'Afrique des Nations seront réparties en cinq groupes.

Jour « J ». À deux semaines du coup d'envoi de l'événement, le tirage au sort de la phase finale de la huitième édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) se tiendra ce soir à 20 heures, heure de Madagascar, à Nairobi, au Kenya.

Pour la première fois, la version 2024 du CHAN sera organisée conjointement par trois pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 1er au 18 février. La répartition des groupes sera donc connue ce soir. Les dix-huit nations qualifiées seront réparties en cinq groupes, dont trois poules de quatre et deux poules de trois.

Le chapeau 1 est composé de cinq pays, en l'occurrence les trois pays hôtes (Kenya, Ouganda, Tanzanie) et deux grands pays du ballon rond africain, notamment le Maroc et le Sénégal. Médaillé de bronze lors de la précédente édition, Madagascar se trouve dans le chapeau 2, en compagnie de quatre autres nations (Guinée, Zambie, Rwanda et Soudan). Le chapeau 3 est, pour sa part, constitué de huit nations (Mauritanie, Niger, Congo, Angola, Burkina Faso, Nigéria, République centrafricaine et République Démocratique du Congo).

Deux pays sont à éviter dans le chapeau 1, en l'occurrence le Maroc, classé 14e mondial et numéro un en Afrique. Il est l'un des pays à avoir déjà décroché deux titres, en 2018 et 2020.

Grands favoris

Le Maroc était le grand absent de la dernière édition. Qualifié et tiré dans le groupe de Madagascar, ce pays a été déclaré forfait car il n'avait pas pu rejoindre le pays hôte du tournoi. Et bien évidemment, l'un des grands favoris de cette édition dans le chapeau 1 est le Sénégal, tenant du titre en Algérie. À ne pas sous-estimer, toutefois, les trois pays organisateurs, qui sont tous meilleurs sur le papier que Madagascar, classé 116e mondial et 29e en Afrique.

L'Ouganda occupe le 88e rang mondial et le 19e en Afrique, la Tanzanie est classée 106e mondial et 24e sur le continent, et le Kenya, 108e mondial et 25e en Afrique. La deuxième nation détentrice de deux titres est la RD du Congo, en 2009 et 2016. « Il vaut mieux être titré dans un groupe de quatre, car se qualifier dans un groupe de trois sera plus compliqué », souligne le coach Romuald Rakotondrabe, durant leur entraînement la semaine passée.

Cette compétition continentale est réservée aux joueurs locaux. D'après la formule et le règlement de la compétition, les deux équipes les mieux classées des trois groupes de quatre et uniquement les premières des deux poules de trois, huit en tout, seront qualifiées pour les quarts de finale. Les deux équipes tirées dans d'autres groupes, contre qui les Barea envisagent de jouer des matchs amicaux, seront aussi connues après le tirage au sort de ce soir.

La CAF reporte la compétition en août

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé officiellement hier soir le report au mois d'août du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, programmé initialement du 1er au 18 février. Malgré les progrès significatifs réalisés en termes de construction et modernisation des stades, des terrains, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures, « les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN », peut-on lire sur le site de la CAF.

Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : «Je suis convaincu que les stades, les terrains d'entraînement, les hôtels, les hôpitaux et les autres infrastructures et installations respecteront les normes requises par la CAF pour accueillir, en août 2025, un CHAN ... très réussi ». La date exacte du coup d'envoi de la phase finale du CHAN sera communiquée ultérieurement par l'instance africaine de football.