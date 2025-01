Madagascar: Exposition - Un nouvel écrin pour l'art à Antanetibe-Ilafy

La Galerie Subervie, inaugurée hier à Antanetibe-Ilafy, ouvre ses portes pour célébrer l'art, à travers une collection d'oeuvres de Sylvain Subervie et un espace dédié à la promotion des artistes locaux.

La scène artistique malgache s'enrichit d'un nouveau lieu d'exception. La Galerie Subervie, inaugurée hier à Antanetibe-Ilafy, s'impose déjà comme un véritable carrefour de la création contemporaine. À travers un espace élégant et intime, la galerie invite le public à découvrir une sélection d'oeuvres singulières, mêlant puissance et poésie, tout en offrant une vitrine de choix pour les artistes locaux. Cette galerie se veut un hommage à l'oeuvre de Sylvain Subervie, artiste français installé à Madagascar depuis plus de 30 ans.

À travers une collection permanente de ses oeuvres emblématiques, telles que «Le Banc de Poissons», «Le Lustre Makassar» ou «L'Embouteillage», Sylvain Subervie offre un voyage visuel dans son univers. Mais la Galerie Subervie n'est pas qu'un espace d'exposition dédié seulement à son créateur. Elle se distingue également par son engagement à promouvoir les artistes locaux. «J'ai beaucoup exposé à l'étranger, mais il était important pour moi d'offrir aux Malgaches un lieu où l'art peut s'exprimer librement. La galerie s'ouvre à tous, surtout aux artistes locaux, avec des expositions temporaires», souligne Sylvain Subervie lors de l'inauguration.

L'art contemporain

Le peintre Sébastien Bayet ouvre ainsi le bal avec une installation inédite intitulée «Voile de Pirogue» Vezo tandis que la galerie continue d'accueillir de nouvelles propositions artistiques. «Nous avons une sélection pointue, fidèle à notre vision, mais surtout ouverte aux talents qui désirent exposer ici» ajoute l'artiste Subervie. Outre sa dimension artistique, la galerie se distingue par un cadre enchanteur, un véritable écrin dans lequel l'art prend toute son ampleur.

Située à Antanetibe-Ilafy, dans un environnement calme et propice à la contemplation, la Galerie Subervie devient également un lieu de rencontres et de partage culturel. Pour vivre une expérience complète, Sylvain Subervie propose les «Déjeuners de la Galerie Subervie» qui est un rendez-vous gastronomique et artistique unique, tous les jeudis. «Nous souhaitons faire rayonner l'art malgache au-delà de nos frontières et offrir un espace de dialogue entre artistes, collectionneurs et public» conclut le sculpteur.

Sylvain Subervie, artiste autodidacte, né à Suresnes en 1950, s'est forgé une carrière internationale à travers ses sculptures, qui transforment les matériaux bruts en oeuvres puissantes et chargées de sens. Depuis plus de 15 ans, il est représenté par la Galerie Marcillac, et ses oeuvres sont exposées dans des galeries à travers le monde. Sa prochaine création, «Vertige de la Cour», qui explorera les thèmes de l'équilibre et du vertige, promet de marquer encore un tournant dans son oeuvre exceptionnelle.